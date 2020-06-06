МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
6 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 15 выпуск второго сезона шоу «МастерШеф. Профессионалы».
Во втором конкурсе участники будут в роли рестораторов 1-евро баров – все блюда в таких заведения в одну стоимость. Чтобы проверить концепции команд, в гости придут участники прошлых сезонов. А битва черных фартуков покажет, кто может совмещать несовместимое. Именно мастерам присущие такие уникальные качества. Увидим, кто же дилетант, а кто мастер.
15 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.