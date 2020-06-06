МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

6 июня 2020 19:00 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
пресс-служба канала СТБ

6 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 15 выпуск второго сезона шоу «МастерШеф. Профессионалы».

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В первом конкурсе участников «МастерШеф. Профессионалы-2» ждет глубокое погружение в свои кулинарные знания. Судьи подготовили краш-тест на кулинарную логику. Все поделятся на две команды. Капитаны и су-шефы от каждой команды должны будут оставить подсказки для своих коллег на 8 классических блюд: панна кота, фондан, голубцы, каннеллони, паста болоньезе, яйца по-флорентийски, крок-месье, крокеты. Выиграет тот, кто отгадает и правильно приготовит больше блюд.

Во втором конкурсе участники будут в роли рестораторов 1-евро баров – все блюда в таких заведения в одну стоимость. Чтобы проверить концепции команд, в гости придут участники прошлых сезонов. А битва черных фартуков покажет, кто может совмещать несовместимое. Именно мастерам присущие такие уникальные качества. Увидим, кто же дилетант, а кто мастер.

15 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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