Дженнифер Лопес показала чувственные фото с женихом

19 мая 2020 09:30 Алла Лысак
Дженнифер Лопес показала чувственные фото с женихом
Дженнифер Лопес показала чувственные фото с женихом / instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес отложила свадьбу с возлюбленным из-за пандемии коронавируса, однако продолжает наслаждаться его обществом.

Известная голливудская актриса Дженнифер Лопес планирует в ближайшее время связать себя узами брака с Алексом Родригесом.

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А пока она поделилась нежными снимками, на которых обнимает жениха. 

По словам Лопес, она хотела бы вдохновить своих поклонников на романтику 

Дженнифер Лопес показала чувственные фото с женихом / instagram.com/jlo

Окружите своих близких заботой и любовью, это особенно важно в такие непростые времена. Когда заголовки выглядят так, очень важно крепче обнять тех, кого ты любишь, и сказать им, как сильно ты их любишь.

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Таким образом знаменитость поддержала людей, которые потеряли из-за коронавируса работу и вынуждены сейчас справляться с неприятностями в семье.

В комментариях поклонники звезды поблагодарили ее за такой обнадеживающий и оптимистичный посыл, а также сделали множество комплиментов влюбленным, которые действительно выглядят прекрасно вместе. 

Дженнифер Лопес показала чувственные фото с женихом / instagram.com/jlo

Напомним,

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