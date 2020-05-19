Дженнифер Лопес показала чувственные фото с женихом
Дженнифер Лопес отложила свадьбу с возлюбленным из-за пандемии коронавируса, однако продолжает наслаждаться его обществом.
Известная голливудская актриса Дженнифер Лопес планирует в ближайшее время связать себя узами брака с Алексом Родригесом.
По словам Лопес, она хотела бы вдохновить своих поклонников на романтику
Окружите своих близких заботой и любовью, это особенно важно в такие непростые времена. Когда заголовки выглядят так, очень важно крепче обнять тех, кого ты любишь, и сказать им, как сильно ты их любишь.коронавируса работу и вынуждены сейчас справляться с неприятностями в семье.
В комментариях поклонники звезды поблагодарили ее за такой обнадеживающий и оптимистичный посыл, а также сделали множество комплиментов влюбленным, которые действительно выглядят прекрасно вместе.
Напомним,