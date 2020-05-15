Невероятная правда о звездах: кому пришлось пожертвовать детством ради славы?

Невероятная правда о звездах на СТБ: ведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник

В субботу, 16 мая, в 9:30 на СТБ зрители увидят новые выпуски проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Они – кумиры миллионов с первых лет своей жизни, но чего это стоило им? За какие сценические образы Алины Гросу ее родителей едва не лишили родительских прав? Как отец звезды «Один дома» Маколея Калкина поставил крест на карьере знаменитого сына? А также, детство кого из селебрити еще украла слава?

Как звезды продолжают жить во время карантина? Самые интересные открытия и откровения! Знаменитости без комплексов: кто не стесняется выкладывать откровенные фото, снимки без макияжа и показывать бардак дома?

Проверка знаний друг о друге известных парочек! Что о возлюбленной не знает Евгений Кот? И какие секреты личной жизни Полины Логуновой и Дмитрия Ступки удивят зрителей?

Смотрите это и многое другое в субботу в 9:30 на СТБ!