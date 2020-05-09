Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)

9 мая в 10:20 на телеканале СТБ вышел 12 выпуск шоу Невероятная правда о звездах.

Мамы звезд, которые сделали их популярными

Смотрите в 12 выпуске шоу Невероятная правда о звездах

Журналисты в шоу СТБ Невероятная правда о звездах 2020 выпуск 12 от 09.05.2020 расскажут и покажут вам то, чего вы не найдете на просторах всемирной паутины. Вы готовы к настоящему эксклюзиву? Тогда оставайтесь с нами!

Алкоголь, сигареты и наркотики – плохие привычки богатых и знаменитых

Звезды тоже люди и далеко не святые, как кажется на первый взгляд. В 12 выпуске проекта Невероятная правда о звездах 2020 корреспонденты рассказали, какие плохие привычки сопровождают украинских и мировых звезд в жизни и что за ними стоит. Ведь вредные привычки – это настоящее зеркало человека, которое отражает особенности характера и даже некоторые психологические проблемы. Заинтригованы? Подробности – далее.

Секс-символ и известный на весь мир футболист Дэвид Бекхэм всегда выглядит безупречно, даже в его холодильнике продукты расставлены по цветам. Настоящий перфекционист! Однако и у идеального мужчины есть негативная особенность – Дэвид грызет ногти. А вот Джастин Тимберлейк любит искать «золото» в носу. Да-да, палец красавчика частенько можно встретить не в том месте. Интересно, украинские артисты тоже не без греха? Покажет 12 выпуск программы Невероятная правда о звездах.

За что звезды благодарят своих матерей?

Мама – самый дорогой человек для каждого из нас. И селебритиз в этом не исключение! В жизни Никиты Добрынина именно мать повлияла на его реализацию, ведь когда-то решилась отпустить сына из родных Черновцов ради того, чтобы он построил успешную карьеру. Никита рассказал журналистам проекта Невероятная правда о звездах 2020 выпуск 12: он благодарен маме за то, что она смогла переступить через себя ради его счастья. А какую роль в реализации Тони Матвиенко сыграла роль ее звездная мама Нина Матвиенко?

12 выпуск шоу Невероятная правда о звездах от 09.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Напомним,