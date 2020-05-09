Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)

9 мая 2020 10:00 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)

9 мая в 10:20 на телеканале СТБ вышел 12 выпуск шоу Невероятная правда о звездах.

Читайте такжеНевероятная правда о звездах – премьера: как звезды проводят карантин и что хранится в сумке Андре Тана
Смотрите в 12 выпуске шоу Невероятная правда о звездах:

Мамы звезд, которые сделали их популярными

Журналисты в шоу СТБ Невероятная правда о звездах 2020 выпуск 12 от 09.05.2020 расскажут и покажут вам то, чего вы не найдете на просторах всемирной паутины. Вы готовы к настоящему эксклюзиву? Тогда оставайтесь с нами!

Алкоголь, сигареты и наркотики – плохие привычки богатых и знаменитых

Звезды тоже люди и далеко не святые, как кажется на первый взгляд. В 12 выпуске проекта Невероятная правда о звездах 2020 корреспонденты рассказали, какие плохие привычки сопровождают украинских и мировых звезд в жизни и что за ними стоит. Ведь вредные привычки – это настоящее зеркало человека, которое отражает особенности характера и даже некоторые психологические проблемы. Заинтригованы? Подробности – далее.

Читайте такжеНевероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
Секс-символ и известный на весь мир футболист Дэвид Бекхэм всегда выглядит безупречно, даже в его холодильнике продукты расставлены по цветам. Настоящий перфекционист! Однако и у идеального мужчины есть негативная особенность – Дэвид грызет ногти. А вот Джастин Тимберлейк любит искать «золото» в носу. Да-да, палец красавчика частенько можно встретить не в том месте. Интересно, украинские артисты тоже не без греха? Покажет 12 выпуск программы Невероятная правда о звездах.

За что звезды благодарят своих матерей?

Мама – самый дорогой человек для каждого из нас. И селебритиз в этом не исключение! В жизни Никиты Добрынина именно мать повлияла на его реализацию, ведь когда-то решилась отпустить сына из родных Черновцов ради того, чтобы он построил успешную карьеру. Никита рассказал журналистам проекта Невероятная правда о звездах 2020 выпуск 12: он благодарен маме за то, что она смогла переступить через себя ради его счастья. А какую роль в реализации Тони Матвиенко сыграла роль ее звездная мама Нина Матвиенко? 

12 выпуск шоу Невероятная правда о звездах от 09.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Напомним,

Облако тегов

Невероятная правда о звездах телешоу Невероятная правда о звездах 2020

Материалы по теме

Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
Телешоу

Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
Первое, второе и компот: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
Телешоу

Первое, второе и компот: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
Актриса Ни шагу назад-2. На линии фронта Вероника Мишаева: Наш сериал о том, как война меняет людей
Интервью

Актриса Ни шагу назад-2. На линии фронта Вероника Мишаева: Наш сериал о том, как война меняет людейЭксклюзив
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Сериалы

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов
Моя дорогая душа: Звезда Великолепного века Бурак Озчивит умилил Сеть снимком сына

Моя дорогая душа: Звезда Великолепного века Бурак Озчивит умилил Сеть снимком сына

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
Первое, второе и компот: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

Первое, второе и компот: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK