Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
9 мая в 10:20 на телеканале СТБ вышел 12 выпуск шоу Невероятная правда о звездах.
Мамы звезд, которые сделали их популярными
Журналисты в шоу СТБ Невероятная правда о звездах 2020 выпуск 12 от 09.05.2020 расскажут и покажут вам то, чего вы не найдете на просторах всемирной паутины. Вы готовы к настоящему эксклюзиву? Тогда оставайтесь с нами!
Алкоголь, сигареты и наркотики – плохие привычки богатых и знаменитых
Звезды тоже люди и далеко не святые, как кажется на первый взгляд. В 12 выпуске проекта Невероятная правда о звездах 2020 корреспонденты рассказали, какие плохие привычки сопровождают украинских и мировых звезд в жизни и что за ними стоит. Ведь вредные привычки – это настоящее зеркало человека, которое отражает особенности характера и даже некоторые психологические проблемы. Заинтригованы? Подробности – далее.
За что звезды благодарят своих матерей?
Мама – самый дорогой человек для каждого из нас. И селебритиз в этом не исключение! В жизни Никиты Добрынина именно мать повлияла на его реализацию, ведь когда-то решилась отпустить сына из родных Черновцов ради того, чтобы он построил успешную карьеру. Никита рассказал журналистам проекта Невероятная правда о звездах 2020 выпуск 12: он благодарен маме за то, что она смогла переступить через себя ради его счастья. А какую роль в реализации Тони Матвиенко сыграла роль ее звездная мама Нина Матвиенко?
12 выпуск шоу Невероятная правда о звездах от 09.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.
Напомним,