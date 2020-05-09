Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)

9 мая 2020 09:00 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)

9 мая в 9:20 на телеканале СТБ вышел 11 выпуск шоу Невероятная правда о звездах.

Читайте такжеНевероятная правда о звездах – премьера: как звезды проводят карантин и что хранится в сумке Андре Тана
Смотрите в 11 выпуске шоу Невероятная правда о звездах:

Красивые, успешные и одинокие: истории вечных звездных невест

В программе Невероятная правда о звездах 2020 выпуск 11 от 09.05.2020 вы узнаете обо всем самом интересном из мира шоу-бизнеса. В сегодняшнем выпуске вы увидите, в какие суеверия верят популярные селебритиз. Кто из звезд здоровается с сорокой? И кому народные приметы помогают делать карьеру? Вы просто не можете этого пропустить – смотрите эксклюзив в шоу Невероятная правда о звездах 2020 с Григорием Решетником и Надеждой Матвеевой.

Хиромантия, нумерология, астрология: во что верят современные звезды?

Каких бы вершин не достигали знаменитости, они всегда боятся одного – потерять свою популярность и славу. Именно поэтому и верят в суеверия. Например, звездные супруги Потап и Настя Каменских перед своими выступлениями никогда не фотографируются. Певцы делают это для того, чтобы накопить максимум энергии, а потом отдать ее со сцены зрителям.

Известная певица Злата Огневич может спокойно есть с ножа, смотреть в разбитое зеркало и не бежать на дороге от черной кошки, но некоторые личные ритуалы таки выполняет. Перед выходом на сцену Злата Огневич читает молитвы и мантру, так как верит, что это ей помогает быть на вершине славы. А какие суеверия у мировых селебритиз? Ответ – в 11 выпуске Невероятной правды о звездах.

Путь к успеху Марии Иваковой

В свои 34 года у Марии Иваковой есть все, о чем можно мечтать: любимая работа, близкий человек и слава... но так было не всегда. Отец Марии военный, поэтому ее семья очень часто переезжала. В школьные годы девушка сменила более 10 школ и везде была изгнанницей. Чем Мария Ивакова решилась пожертвовать, чтобы стать известной телеведущей?

11 выпуск шоу Невероятная правда о звездах от 09.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Напомним,

Облако тегов

Невероятная правда о звездах телешоу Невероятная правда о звездах 2020

Материалы по теме

Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
Телешоу

Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
Первое, второе и компот: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
Телешоу

Первое, второе и компот: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
Актриса Ни шагу назад-2. На линии фронта Вероника Мишаева: Наш сериал о том, как война меняет людей
Интервью

Актриса Ни шагу назад-2. На линии фронта Вероника Мишаева: Наш сериал о том, как война меняет людейЭксклюзив
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Сериалы

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов
Моя дорогая душа: Звезда Великолепного века Бурак Озчивит умилил Сеть снимком сына

Моя дорогая душа: Звезда Великолепного века Бурак Озчивит умилил Сеть снимком сына

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
Первое, второе и компот: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

Первое, второе и компот: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK