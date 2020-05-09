Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)

9 мая в 9:20 на телеканале СТБ вышел 11 выпуск шоу Невероятная правда о звездах.

Красивые, успешные и одинокие: истории вечных звездных невест

Смотрите в 11 выпуске шоу Невероятная правда о звездах

В программе Невероятная правда о звездах 2020 выпуск 11 от 09.05.2020 вы узнаете обо всем самом интересном из мира шоу-бизнеса. В сегодняшнем выпуске вы увидите, в какие суеверия верят популярные селебритиз. Кто из звезд здоровается с сорокой? И кому народные приметы помогают делать карьеру? Вы просто не можете этого пропустить – смотрите эксклюзив в шоу Невероятная правда о звездах 2020 с Григорием Решетником и Надеждой Матвеевой.

Хиромантия, нумерология, астрология: во что верят современные звезды?

Каких бы вершин не достигали знаменитости, они всегда боятся одного – потерять свою популярность и славу. Именно поэтому и верят в суеверия. Например, звездные супруги Потап и Настя Каменских перед своими выступлениями никогда не фотографируются. Певцы делают это для того, чтобы накопить максимум энергии, а потом отдать ее со сцены зрителям.

Известная певица Злата Огневич может спокойно есть с ножа, смотреть в разбитое зеркало и не бежать на дороге от черной кошки, но некоторые личные ритуалы таки выполняет. Перед выходом на сцену Злата Огневич читает молитвы и мантру, так как верит, что это ей помогает быть на вершине славы. А какие суеверия у мировых селебритиз? Ответ – в 11 выпуске Невероятной правды о звездах.

Путь к успеху Марии Иваковой

В свои 34 года у Марии Иваковой есть все, о чем можно мечтать: любимая работа, близкий человек и слава... но так было не всегда. Отец Марии военный, поэтому ее семья очень часто переезжала. В школьные годы девушка сменила более 10 школ и везде была изгнанницей. Чем Мария Ивакова решилась пожертвовать, чтобы стать известной телеведущей?

11 выпуск шоу Невероятная правда о звездах от 09.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Напомним,