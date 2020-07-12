Тайный агент: участницы проекта "Від пацанки до панянки" едва не разнесли хостел в Киеве
Участницы проекта Від пацанки до панянки Галя Полудневич и Ирина Слюнько устроили провокацию в дешевом столичном мотеле. Чем все закончилось?
В выпуске о хостелах «пацанки» стали нашими агентами, – рассказала журналист Нового канала Татьяна Сорокоус, которая привлекла к расследованию Иру и Галю. – Девчонки устроили настоящее пати! Подняли на уши всех гостей и устроили танцы на столе. Таким образом, мы проверяли, как руководство заведения будет реагировать на нарушение правил. Ведь по закону они должны следить за тишиной и порядком.
Это декоративная мышка, моя любимая Лариска. Можно у вас попросить одноразовую тарелочку. Она очень пить хочет!– обратилась Ира к администратору и директору хостела.
И оказалось, что прописанные правила в заведении не выполняет даже руководство.
Внутренние правила хостела могут нарушать сами сотрудники, – подчеркнула Татьяна Сорокоус. – Но, надеюсь, не везде так, и европейские туристы смогут ощутить украинскую гостеприимность.
Смотрите новые расследования «Тайного агента» в понедельник в 15:30 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.
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