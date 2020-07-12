Тайный агент: участницы проекта "Від пацанки до панянки" едва не разнесли хостел в Киеве

12 июля 2020 00:35 Юлия Крутиева
Тайный агент: участницы проекта
Тайный агент 4 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.07.2020)
кадр из программы

Участницы проекта Від пацанки до панянки Галя Полудневич и Ирина Слюнько устроили провокацию в дешевом столичном мотеле. Чем все закончилось?

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Журналисты «Тайного агента» (Новый канал) знают толк в провокациях. Проверяя работу хостелов, они привлекли тяжелую артиллерию – «пацанок»! По правилам внутреннего распорядка, гостям запрещено распивать спиртные напитки, заселяться с животными, шуметь и пребывать на территории в нетрезвом состоянии. Что будет делать администратор, когда «неадекватные туристы» устроят дебош?

В выпуске о хостелах «пацанки» стали нашими агентами, – рассказала журналист Нового канала Татьяна Сорокоус, которая привлекла к расследованию Иру и Галю. – Девчонки устроили настоящее пати! Подняли на уши всех гостей и устроили танцы на столе. Таким образом, мы проверяли, как руководство заведения будет реагировать на нарушение правил. Ведь по закону они должны следить за тишиной и порядком.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.07.2020) / пресс-служба Нового канала

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Галя и Ира серьезно подготовились к заданию: не только пили, провоцировали окружающих, но и принесли с собой мышь. А это строго запрещено, ведь у постояльцев может быть аллергия.

Это декоративная мышка, моя любимая Лариска. Можно у вас попросить одноразовую тарелочку. Она очень пить хочет!
– обратилась Ира к администратору и директору хостела.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.07.2020) / пресс-служба Нового канала

И оказалось, что прописанные правила в заведении не выполняет даже руководство.

Внутренние правила хостела могут нарушать сами сотрудники, – подчеркнула Татьяна Сорокоус. – Но, надеюсь, не везде так, и европейские туристы смогут ощутить украинскую гостеприимность.

Смотрите новые расследования «Тайного агента» в понедельник в 15:30 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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