Оля Полякова – об отношениях с Олегом Винником: У нас большая любовь, мы вместе делаем ребенка
Популярная певица, звездный детектив грандиозного шоу «МАСКА» на телеканале «Украина» Оля Полякова откровенно рассказала, что теперь у них с Олегом Винником особые отношения, так как их объединяет общая цель.
Отныне у нас большая любовь с Олегом Винником, потому что мы вместе делаем ребёнка, – поделилась звездный детектив шоу «МАСКА» Оля Полякова.
О чем именно говорит певица – пока остается интригой, ведь подробности совместного проекта она раскрывать не стала, вместо этого подлила масла в огонь:
Вчера мы с ним это делали шесть часов подряд. Я пошла домой немного веселая и в три часа утра. Так что думайте, чем мы занимались вместе. Сегодня его встретила – был немного изнуренный, – смеясь, рассказала Оля Полякова.
Напомним,
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