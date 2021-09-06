Оля Полякова – об отношениях с Олегом Винником: У нас большая любовь, мы вместе делаем ребенка Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Олег Винник и Оля Полякова пресс-служба

Популярная певица, звездный детектив грандиозного шоу «МАСКА» на телеканале «Украина» Оля Полякова откровенно рассказала, что теперь у них с Олегом Винником особые отношения, так как их объединяет общая цель.