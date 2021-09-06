Оля Полякова – об отношениях с Олегом Винником: У нас большая любовь, мы вместе делаем ребенка

6 сентября 2021 23:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Оля Полякова – об отношениях с Олегом Винником: У нас большая любовь, мы вместе делаем ребенка
Олег Винник и Оля Полякова
пресс-служба

Популярная певица, звездный детектив грандиозного шоу «МАСКА» на телеканале «Украина» Оля Полякова откровенно рассказала, что теперь у них с Олегом Винником особые отношения, так как их объединяет общая цель.

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Звезда украинского шоу-бизнеса, певица Оля Полякова на съемочной площадке канала «Украина» рассказала, какие отношения сложились у неё с детективами во время работы над вторым сезоном гипершоу МАСКА.

Отныне у нас большая любовь с Олегом Винником, потому что мы вместе делаем ребёнка, – поделилась звездный детектив шоу «МАСКА» Оля Полякова.

О чем именно говорит певица – пока остается интригой, ведь подробности совместного проекта она раскрывать не стала, вместо этого подлила масла в огонь:

Вчера мы с ним это делали шесть часов подряд. Я пошла домой немного веселая и в три часа утра. Так что думайте, чем мы занимались вместе. Сегодня его встретила – был немного изнуренный, – смеясь, рассказала Оля Полякова.

Напомним,

 

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