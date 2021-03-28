Анастасия Цымбалару: Эротические сцены в сериалах - это обычный рабочий процесс

В сериале «Скажи мне правду» (FILM.UA и канал «Украина») актриса Настя Цымбалару играет главную роль - молодую женщину, на которую буквально сыплются несчастья.

Актриса призналась, что во многом совпадает со своей героиней-тезкой, рассказала о съемках и даже кое-что поведала о личной жизни.

Премьеру четырехсерийной мелодрамы «Скажи мне правду» покажут в воскресенье, 28 марта, на канале «Украина».

Настя, какая она, ваша героиня?

Если коротко, то моя Настя – хорошая девушка в плохих жизненных обстоятельствах. Да, она немного наивная, но при этом честная, искренняя и очень глубокая. Главное – она совсем не похожа на большинство героинь, которых я сыграла ранее: в моей кинобиографии довольно много гламурных, роковых красавиц, которые разрушают жизнь главных героев. Но Настя совсем другая! Она очень нежная и заботливая жена и мать, растворившись в муже и ребенке, порой забывает о себе ради их благополучия. Когда внезапно мир моей героини рушится, она оказывается перед тяжелым выбором: оставить все, как есть, и быть несчастной или попытаться начать жизнь заново, взяв на себя ответственность за себя и дочку…

А справится ли она? Как будет зарабатывать на жизнь?

Ей будет очень непросто, ведь она начинает жизнь буквально с чистого листа и впервые столкнётся с трудностями, впервые будет преодолевать свои страхи... Настя не имеет права сдаваться, ведь все, что она делает – ради единственного и самого дорогого человека в ее жизни – ее дочери.

У вас есть схожие черты с героиней?

Да, мне очень близка тезка-героиня: я тоже эмоциональная, принимаю все близко к сердцу и решаю сложные вопросы руководствуясь не разумом, а сердцем. Думаю, что многие женщины узнают себя в моей Насте. Я очень рада, что мне доведется сыграть такую глубокую и сильную личность.

Настя, вам часто приходится сниматься в эротических сценах. Это трудно?

Те сцены, что показаны в наших сериалах трудно назвать «эротическими». В процессе съемки подобные сцены выглядят совсем не так, как в конечном итоге на экране. Ни о какой романтике и речи быть не может. Это обычный рабочий процесс. Все понимают, что это часть нашей профессии, поэтому стараются максимально комфортно организовать съемку, чтоб не было смущения и дискомфорта. В таких сценах важно проговорить их с режиссёром, понять, как он их видит, обсудить с партнёром и прорепетировать.

А вы готовы ради съемок обезобразить себя – наложить жуткий грим, набрать 10 кг?

Это моя мечта! Хочу измениться до неузнаваемости: перекраситься или остричь голову налысо, набрать вес! Если классный проект, хороший сценарий и талантливый режиссёр, если тебя окружают профессионалы, то почему бы и нет? Очень хочется экспериментов и достойных предложений!

Скажите, а чего вы не станете на съемках делать ни при каких обстоятельствах? Вы суеверны?

Мне никогда не предлагали каких-то радикальных решений в кадре… Но если того будет требовать сама роль и проект будет достойным, то я готова идти на диалог.

Настя, я слышал, что в одном из проектов вы снимаетесь вместе с вашим любимым парнем Гришей Баклановым…

Действительно, мы впервые с Гришей встретились на площадке как экранная пара. И эту возможность подарила нам Оксана Байрак, в новом фильме «Виновата любовь», премьера которого прошла совсем недавно. Это замечательная, смешная, легкая и трогательная история. А отношения наших героев получились максимально искренними и правдивыми.

И как впечатления от работы с любимым?

Это невероятно ценный опыт. Сниматься вместе с любимым человеком, да ещё и играть с ним любовь в кадре – большая удача. Нам было очень комфортно. Мы поддерживали и понимали друг друга, а репетиции накануне съемок дома – невероятно удобный формат. На площадку мы приходили уже цельной, сработанной командой с подготовленной сценой.

А сколько лет вы вместе?

Шесть – еще со времен учебы в университете. Сначала мы с Гришей были просто партнерами в общих отрывках, играли любовь со второго курса университета. И вот, видимо, доигрались.

Уже 2 года, как мы помолвлены, но активные рабочие графики никак не дают возможность оформить отношения официально. Надеемся, этим летом всё-таки выкроим пару свободных деньков для такого торжества.

О чем вы мечтаете – как девушка и как актриса?

Мечтаю о крепкой семье, детях, доме. А как актрисе мне бы хотелось работать с интересными режиссерами, раскрывать себя в разных проектах, в разных жанрах и амплуа.