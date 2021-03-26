Актер сериала "След" Илья Пономаренко – о новых сериях и команде ОСА в реальной жизни
В марте на телеканале СТБ стартовало продолжение остросюжетного детективного сериала «След».
Молодой и харизматичный актер сериала Илья Пономаренко, который сыграл опера Дмитренко, рассказал, почему считает своего героя «зеленым», умел ли стрелять до съемок в сериале и кого будет спасать в одной из серий.
О своем герое – капитане полиции и оперативнике Анатолие Дмитренко
В мой первый съемочный день режиссер мне так представил моего героя: он только отучился и пришел работать в команду ОСА, он молодой парень, которому все интересно и он все хочет попробовать. Это описание героя мне понравилось. Мне относительно легко играть Дмитренко, потому что и я такой же человек: наивный, инициативный, всегда готов помочь и поддержать человека. Приятно, когда и со стороны мне говорят, что мой герой соответствует описанию. Значит – я все делаю правильно.
Я бы даже назвал его «зеленым». Но не в том плане, что он ничего не знает и всему только учится. А Дмитренко «зеленый» из-за своих побуждений – много в жизни следователя он еще не видел, а правоохранительные органы не испортили его.
О подготовки к роли
Также я встречался с товарищем, который служит, и он мне во многом помог: в стрельбе, знании оружия и задержании преступников. Во время съемок у меня мало времени, чтобы этому основательно научиться. Поэтому подумываю в перерывах между съемками начать ходить на курсы по стрельбе.
Об идее сериала
У меня бабушка смотрит каждую серию и всегда интересуется, когда выйдет продолжение. И она смотрит не только потому, что там снимается ее внук. У нее появляются мысли «вот бы и у нас так работали люди». Да, это кино, и оно немного гиперболизировано. Но я уверен, что и в реальной жизни есть такие оперативники, которые серьезно относятся к своей работе и выполняют ее качественно, честно и на благо общества. Из таких, возможно, когда-то и создадут реальное агентство, похожее на ОСА.
О команде
Я благодарен каждому, кто помог мне в первый съемочный день и сделал его легче. Я тогда сильно волновался и каждый из команды помогал мне, как мог. Намного легче, когда все вокруг понимают тебя и твое состояние. И благодаря им я не был замкнутым, а открылся новым знакомствам, советам и помощи. Я бы охарактеризовал нашу команду словом «гора». Это люди, которые могут положиться друг на друга.
Мы часто снимаем в разных группах, поэтому познакомиться со всеми актерами не получается. Я хотел бы поработать с Рымарем (Александр Суровцев – ред.) и с Шаблием (Борис Георгиевский – ред.). Я уже работал с Червоной, Гайвороном и моим новым напарником Вильнером. С Олегом мы снимаемся с начала продолжения сериала и могу сказать, что нам вдвоем в кадре комфортно работать.
О первом съемочном дне
Однозначно, первый день был самым тяжелым. Тогда мы работали в специализированных защитных костюмах. На улице была жара, и вся одежда под костюмом моментально промокала насквозь. Из-за этого было тяжело настроиться на съемки и иногда забывался текст. Но спасибо команде – она всегда поддерживала.
О самой яркой съемке
Инсайт со съемок:
За все серии, в которых я снялся, по сценарию получалось так, что я никого не задерживал и не прессовал. Наоборот – постоянно заламывали меня. А в продолжении меня услышали: будет очень увлекательная и динамичная история, где мы с Вильнером преследовали человека и жизнь моего товарища будет под угрозой. Его жизнь будет зависеть от моих действий. Вот такие сцены мне нравятся, когда много динамики – и такого в продолжении зритель много увидит.
Смотрите новые серии сериала “След” с понедельника по четверг в 16:30 на телеканале СТБ!