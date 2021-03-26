Актер сериала "След" Илья Пономаренко – о новых сериях и команде ОСА в реальной жизни

В марте на телеканале СТБ стартовало продолжение остросюжетного детективного сериала «След».

Команда ОСА будет расследовать похищение собственных сотрудников, покушение на команду и убийство девушки одного из следователей… В этом всему знакомому составу ОСА помогут ее новые оперативники: капитан полиции Анатолий Дмитренко, майор полиции Олег Вильнер и нейробиолог Андрей Броменко.

Молодой и харизматичный актер сериала Илья Пономаренко, который сыграл опера Дмитренко, рассказал, почему считает своего героя «зеленым», умел ли стрелять до съемок в сериале и кого будет спасать в одной из серий.

О своем герое – капитане полиции и оперативнике Анатолие Дмитренко

В мой первый съемочный день режиссер мне так представил моего героя: он только отучился и пришел работать в команду ОСА, он молодой парень, которому все интересно и он все хочет попробовать. Это описание героя мне понравилось. Мне относительно легко играть Дмитренко, потому что и я такой же человек: наивный, инициативный, всегда готов помочь и поддержать человека. Приятно, когда и со стороны мне говорят, что мой герой соответствует описанию. Значит – я все делаю правильно.

Я бы даже назвал его «зеленым». Но не в том плане, что он ничего не знает и всему только учится. А Дмитренко «зеленый» из-за своих побуждений – много в жизни следователя он еще не видел, а правоохранительные органы не испортили его.

О подготовки к роли

Для роли я ответственно готовился: разбирался в технике стрельбы и экстремальном вождении. Мне было интересно, как держать, доставать и убирать огнестрельное оружие – эти детали важны для работы актера. «Про правду в малейших деталях» – нас с первого курса института этому учили.

Также я встречался с товарищем, который служит, и он мне во многом помог: в стрельбе, знании оружия и задержании преступников. Во время съемок у меня мало времени, чтобы этому основательно научиться. Поэтому подумываю в перерывах между съемками начать ходить на курсы по стрельбе.

Об идее сериала

У меня бабушка смотрит каждую серию и всегда интересуется, когда выйдет продолжение. И она смотрит не только потому, что там снимается ее внук. У нее появляются мысли «вот бы и у нас так работали люди». Да, это кино, и оно немного гиперболизировано. Но я уверен, что и в реальной жизни есть такие оперативники, которые серьезно относятся к своей работе и выполняют ее качественно, честно и на благо общества. Из таких, возможно, когда-то и создадут реальное агентство, похожее на ОСА.

О команде

Я благодарен каждому, кто помог мне в первый съемочный день и сделал его легче. Я тогда сильно волновался и каждый из команды помогал мне, как мог. Намного легче, когда все вокруг понимают тебя и твое состояние. И благодаря им я не был замкнутым, а открылся новым знакомствам, советам и помощи. Я бы охарактеризовал нашу команду словом «гора». Это люди, которые могут положиться друг на друга.

Сериал «След» – мой первый большой опыт. Мне было очень интересно понять, каково работать в таком линейном проекте и работать с одними людьми. Я быстро сработался с Сашей Боднаром (Гайворон – ред.). Вместе мы с ним учились в университете и виделись на пробах, но близко не общались. Сейчас мы и созваниваемся, и проводим время вместе в реальной жизни.

Мы часто снимаем в разных группах, поэтому познакомиться со всеми актерами не получается. Я хотел бы поработать с Рымарем (Александр Суровцев – ред.) и с Шаблием (Борис Георгиевский – ред.). Я уже работал с Червоной, Гайвороном и моим новым напарником Вильнером. С Олегом мы снимаемся с начала продолжения сериала и могу сказать, что нам вдвоем в кадре комфортно работать.

О первом съемочном дне

Однозначно, первый день был самым тяжелым. Тогда мы работали в специализированных защитных костюмах. На улице была жара, и вся одежда под костюмом моментально промокала насквозь. Из-за этого было тяжело настроиться на съемки и иногда забывался текст. Но спасибо команде – она всегда поддерживала.

О самой яркой съемке

И, однозначно, первый день был самым ярким и насыщенным по эмоциям. Я был счастлив, но в то же время время сильно переживал о том, как пройдут съемки, понравлюсь ли я режиссеру и как я буду смотреться в кадре. Помню, это было 23 августа – мы работали вместе с Сашей Боднаром на натуре.

Инсайт со съемок:

За все серии, в которых я снялся, по сценарию получалось так, что я никого не задерживал и не прессовал. Наоборот – постоянно заламывали меня. А в продолжении меня услышали: будет очень увлекательная и динамичная история, где мы с Вильнером преследовали человека и жизнь моего товарища будет под угрозой. Его жизнь будет зависеть от моих действий. Вот такие сцены мне нравятся, когда много динамики – и такого в продолжении зритель много увидит.

Смотрите новые серии сериала “След” с понедельника по четверг в 16:30 на телеканале СТБ!