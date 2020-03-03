Лесе Никитюк экстрасенс напророчила ребенка: телеведущая сделала признание
Среди блондинок в шоу «Кто против блондинок?» была экстрасенс Белла. Именно она нагадала ведущей Нового канала пополнения в ближайшем будущем.
Еще в детстве я заметила, как ко мне приходят мысли, которые с точностью подтверждались потом при общении с людьми, – говорит блондинка. – Сейчас работаю с энергетикой, я экстрасенс и медиум.
Это очень хороший человек, который любит животных, – начала характеризовать по чашке с гущей ведущую Нового канала Белла. – Но самое важное, что я вижу, – это ребенок. Если у человека его нет, то в ближайшем будущем появится. Или же будут крестины. Когда ты крестишь ребенка, то энергетически принимаешь его за своего.
Во-первых, Белла угадала, что эта чашка – именно моя, а не Антона, – удивляется ведущая «Кто против блондинок?». – А во-вторых, у меня действительно есть подружка, которая приглашает меня быть ее кумой. Я пока думаю.
Экстрасенс Белла порекомендовала Никитюк не отказываться и призналась, что при наличии времени рассказала бы о ведущей значительно больше.
Напомним,