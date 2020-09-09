Від пацанки до панянки-4: участница реалити Юлия #Бандитка Чигринец побрила голову

Так Юлия #Бандитка Чигринец, финалистка четвертого сезона реалити Нового канала, поддержала свою онкобольного подругу.

На проекте «Від пацанки до панянки-4» у Юлии были длинные густые волосы, однако по окончании девушка решила их укоротить. Таким образом она прощалась с прошлым и начинала новую жизнь.

А буквально вчера финалистка «Від пацанки до панянки» потрясла еще более кардинальной сменой образа – она побрила голову. Но сделала это #Бандитка не ради хайпа, а чтобы поддержать свою онкобольную подругу.

«Что это за выходка?», – спросите вы. «Это сильный шаг», – отвечу я. Именно так Юля поддержала девушку Леру, которая больна раком, – прокомментировала поступок своей подопечной директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Еще несколько месяцев назад Юля в разговоре со мной призналась, как жалеет о том, что обрезала после финала свои длинные волосы. Но когда встречаешь человека, который мечтает... просто жить, то понимаешь, что прическа – это такая же ерунда, как насмешки недалеких людей. Рак – это беда, которая может коснуться каждой семьи.

Участница «Від пацанки до панянки» Юлия #Бандитка Чигринец / пресс-служба Нового канала

Поскольку Юлия парикмахер, то сделала это собственноручно и без всяких сомнений. Между тем шутя, что сэкономит на шампуне.

Леру знаю недолго – мы познакомились всего два месяца назад, когда я переехала в Киев, – рассказала финалистка «Від пацанки до панянки». – Ее история меня зацепила. Она призналась, что не любит выходить на улицу одна, потому что люди тыкают на нее пальцами и обзывают. Поэтому я решила таким способом ее поддержать. О своем поступке ни в коем случае не жалею. Напротив, если кто-то начнет меня буллить за лысую голову, я найду силы ответить им и объяснить, почему так сделала.

Участница «Від пацанки до панянки» Юлия #Бандитка Чигринец / пресс-служба Нового канала

Поклонники финалистки «Від пацанки до панянки» таковой поступок лишь поддержали и наперебой выражали свое восхищение: «Нехай це стане підтримкою для всіх і вірою, що є щирі люди», «Юлі дуже личить нова зачіска. Леро (онкохвора дівчина – прим.ред.), твоя мужність, відважність передається всім, хто тебе оточує. А оточують тебе люди, які цього справді заслуговують і вміють підтримати у важкі хвилини», «Юляся молодец! Умничка! Так поддержала девчонку! Они крутые и очень красивые, хоть и без волос. Те все равно вырастут».

Напомним,