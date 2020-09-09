Від пацанки до панянки-4: участница реалити Юлия #Бандитка Чигринец побрила голову
Так Юлия #Бандитка Чигринец, финалистка четвертого сезона реалити Нового канала, поддержала свою онкобольного подругу.
А буквально вчера финалистка «Від пацанки до панянки» потрясла еще более кардинальной сменой образа – она побрила голову. Но сделала это #Бандитка не ради хайпа, а чтобы поддержать свою онкобольную подругу.
«Что это за выходка?», – спросите вы. «Это сильный шаг», – отвечу я. Именно так Юля поддержала девушку Леру, которая больна раком, – прокомментировала поступок своей подопечной директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Еще несколько месяцев назад Юля в разговоре со мной призналась, как жалеет о том, что обрезала после финала свои длинные волосы. Но когда встречаешь человека, который мечтает... просто жить, то понимаешь, что прическа – это такая же ерунда, как насмешки недалеких людей. Рак – это беда, которая может коснуться каждой семьи.
Леру знаю недолго – мы познакомились всего два месяца назад, когда я переехала в Киев, – рассказала финалистка «Від пацанки до панянки». – Ее история меня зацепила. Она призналась, что не любит выходить на улицу одна, потому что люди тыкают на нее пальцами и обзывают. Поэтому я решила таким способом ее поддержать. О своем поступке ни в коем случае не жалею. Напротив, если кто-то начнет меня буллить за лысую голову, я найду силы ответить им и объяснить, почему так сделала.
Напомним,