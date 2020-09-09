Возлюбленная Макса Михайлюка Дарья Хлистун рассказала о знакомстве с Холостяком
Главный герой 10 сезона романтического реалити "Холостяк" Макс Михайлюк сейчас счастлив в отношениях.
На днях Дарья решила ответить на вопросы своих фолловеров. Публика интересовалась, как модель познакомилась с Максом, кто кому написал первым и как прошла их первая встреча.
Также Дарья Хлистун рассказала о первой встрече с Максом и как развивалось их общение:
Я приехала на вокзал, а Макс меня встретил, накормил. Сидели, общались. Потом он отвез меня в отель. На следующий день мы вновь встретились покушать. Ну и так началось общение.
Инициатором разрыва отношений была Даша. Причина тому – секс Михайлюка на проекте с другой участницей реалити. Узнав об этом, девушка не смогла простить такой поступок.
Напомним,