Возлюбленная Макса Михайлюка Дарья Хлистун рассказала о знакомстве с Холостяком

9 сентября 2020 00:05 Юлия Крутиева
Возлюбленная Макса Михайлюка Дарья Хлистун рассказала о знакомстве с Холостяком
Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк со своей девушкой Дарьей Хлистун
instagram.com/flymax305

Главный герой 10 сезона романтического реалити "Холостяк" Макс Михайлюк сейчас счастлив в отношениях.

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Пилот Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Дарья Хлистун, с удовольствием общаются с подписчиками в Инстаграм, делятся, правда лишь в сториз, красочными фото и видео из своей личной жизни, а также рассказывают интересные подробности.

На днях Дарья решила ответить на вопросы своих фолловеров. Публика интересовалась, как модель познакомилась с Максом, кто кому написал первым и как прошла их первая встреча.

Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк со своей девушкой Дарьей Хлистун / instagram.com/flymax305

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24-летняя красотка призналась, что подписалась в Инстаграм на Михайлюка, а он ей написал первым. При этом девушка отметила, что не смотрела ранее проект Холостяк, а вот после встречи с Максом – пересмотрела сезон.

Также Дарья Хлистун рассказала о первой встрече с Максом и как развивалось их общение:

Я приехала на вокзал, а Макс меня встретил, накормил. Сидели, общались. Потом он отвез меня в отель. На следующий день мы вновь встретились покушать. Ну и так началось общение.

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Отметим, что с победительницей реалити "Холостяк-10" Дашей Ульяновой Макс расстался вскоре после окончания съемок шоу.

Инициатором разрыва отношений была Даша. Причина тому – секс Михайлюка на проекте с другой участницей реалити. Узнав об этом, девушка не смогла простить такой поступок.

Напомним, 

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