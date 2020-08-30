Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

30 августа 2020 23:40 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
пресс-служба канала СТБ

6 сентября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Читайте такжеСледствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: Светлана и Владимир не могут прийти в себя от горя, ведь совсем недавно похоронили единственного сына – 26-летнего Виталия. Что самое страшное – на тот свет молодого мужчину отправила 17-летняя падчерица! Односельчане не могут поверить, что девушка, которую ставили в пример другим детям, могла совершить жестокое преступление и убить отчима. Мать девушки Нина уверяет, что дочь не хотела лишать жизни ее мужа. Виталий начал бить Нину, когда у нее на руках был 4-х месячный малыш, а дочь пытался изнасиловать. Поэтому бедной ничего не оставалось, как спасать себя и родных. Кем на самом деле был Виталий: любящим мужем или безжалостным тираном? И что произошло той ночью: жестокое убийство или вынужденная самооборона? Михаил Присяжнюк и эксперты проекта выяснят истину!

Новый выпуск проекта Один за всех смотрите в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

СТБ Один за всех Михаил Присяжнюк телешоу семейные истории расследование телешоу онлайн телешоу 2020

Материалы по теме

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Телешоу

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
МастерШеф-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2020)
Телешоу

МастерШеф-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 02.09.2020)
Сериалы

На твоей стороне-2: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 02.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 02.09.2020)
Сериалы

На твоей стороне-2: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 02.09.2020)

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK