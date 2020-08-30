Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

6 сентября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : Светлана и Владимир не могут прийти в себя от горя, ведь совсем недавно похоронили единственного сына – 26-летнего Виталия. Что самое страшное – на тот свет молодого мужчину отправила 17-летняя падчерица! Односельчане не могут поверить, что девушка, которую ставили в пример другим детям, могла совершить жестокое преступление и убить отчима. Мать девушки Нина уверяет, что дочь не хотела лишать жизни ее мужа. Виталий начал бить Нину, когда у нее на руках был 4-х месячный малыш, а дочь пытался изнасиловать. Поэтому бедной ничего не оставалось, как спасать себя и родных. Кем на самом деле был Виталий: любящим мужем или безжалостным тираном? И что произошло той ночью: жестокое убийство или вынужденная самооборона? Михаил Присяжнюк и эксперты проекта выяснят истину!

Новый выпуск проекта Один за всех смотрите в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.