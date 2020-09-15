Кохання на виживання-4: участница реалити подралась с чемпионкой по борьбе

Кохання на виживання-4: участница реалити подралась с чемпионкой по борьбе

Ведущий четвертого сезона реалити «Кохання на виживання» Олег Кензов приготовил влюбленным парам травмоопасные испытания.

Танцоры Саша и Юля прилетели в Перу, чтобы посмотреть далекую Латинскую Америку и немного отдохнуть. Но отпуск не задался. На другом конце света участников реалити «Кохання на виживання-4» ждали адские испытания, которые могут разрушить даже саму крепкую любовь.

А что говорить о паре Юли и Саши? Ведь в их союзе существует серьезное недопонимание.

22-летняя Юля после четырех лет отношений мечтает выйти замуж за любимого. 25-летний Саша не спешит делать предложение. Он работает стриптизером и не обделен женским вниманием. Клиентки липнут к нему, как мухи. Саша не стесняется флиртовать на пикантной работе во время танца.

Если я вижу красивую барышню, не могу упустить момент улыбнуться ей или подмигнуть, – признается парень. – Если моей девушке больно, и она ревнует, значит, ей нужно изменить отношение к ситуации.

Кохання на виживання-4: участница реалити подралась с чемпионкой по борьбе / пресс-служба Нового канала

Юля постоянно борется за внимание любимого с другими девушками. А в Перу ей пришлось доказывать свои чувства кулаками, в бассейне против чемпионки Южной Америки по борьбе.

Я никогда ни с кем не боролась, максимум со своей сестрой в детстве, – признается Юля. – Мне было очень страшно. Соперница меня начала хватать и кидать по всему бассейну. Казалось, она меня убьет.

Кохання на виживання-4: участница реалити подралась с чемпионкой по борьбе / пресс-служба Нового канала

Бои в пене – одно из пяти испытаний, которые приготовил паре Олег Кензов. Сможет ли девушка его пройти? И чем закончится поездка для влюбленных – смотрите в премьерном выпуске реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Напомним,