Орел и Решка. Чудеса света: ведущая тревел-шоу поднялась в одно из самых высокогорных поселений Европы

Эксклюзив 17 июня 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Чудеса света: ведущая тревел-шоу поднялась в одно из самых высокогорных поселений Европы
Орел и Решка. Чудеса света: ведущая тревел-шоу Василиса Хвостова
пресс-служба Нового канала

В поисках приключений Василиса Хвостова добралась к летней резиденции царицы Тамары.

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Ушгули – уникальное грузинское поселение, занесенное в список ЮНЕСКО. Оно является одним из самых высокогорных постоянных поселений в Европе (ближайший конкурент – грузинская деревня Джута). Недавно в поселении побывала Василиса Хвостова – ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое по субботам показывает Новый канал.

Ушгули / пресс-служба

Состоит Ушгули из четырех сел – Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Находятся они на высоте 2200 метров! Живет в этих деревнях около 70 семей – приблизительно 300 человек.

В поселении сохранилось больше всего сванских башен (оборонное сооружение в форме четырехгранной башни, – прим. ред.), потому что из-за своей отдаленности эта община была будто отрезана от цивилизации, – рассказала Василиса. – Кажется, что не только постройки, но и быт жителей здесь мало изменился за столетия.

Сванская башня / пресс-служба

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Кроме местного колорита туристов привлекает и летняя резиденция царицы Тамары. Чтобы туда добраться, нужно немного покарабкаться в гору. Правда, от самой резиденции остались лишь пара башенок и царский вид.

Мы поднимались на сплитборде – миксе сноуборда и лыж. На нем легко подниматься по снежной местности вверх, ведь он имеет специальное нескользящее покрытие. Спускаться тоже просто – снимаешь покрытие и едешь, как на обычной доске, – отметила ведущая тревел-шоу. – Кажется, будто гора недалеко и можно просто пройти прямо, но приходится идти в обход.

Резиденция царицы Тамары / пресс-служба

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым – в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым – в 11:00.

Напомним,

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