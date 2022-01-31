Умер звезда "Властелина колец" Пит Смит
Не стало одного из героев легендарного фильма «Властелин колец».
О смерти звезды сериала «Властелин колец» сообщил журналистам и поклонникам сын покойного. Не стало Пита 29 января. Родственники Смита заявили, что актер долго мучился из-за сильных болей.
Семь лет Пит страдал из-за болезни почек. Он находился на диализе, а два года назад у него диагностировали деменцию. Мне будет очень его не хватать, но он больше не страдает, - рассказал сын актера.
Напомним,