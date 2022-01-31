Умер звезда "Властелина колец" Пит Смит

Не стало одного из героев легендарного фильма «Властелин колец».

В начале этой недели мир облетела ужасная новость. Стало известно, что после продолжительной борьбы с болезнью почек и деменцией умер 63-летний актер Пит Смит.

О смерти звезды сериала «Властелин колец» сообщил журналистам и поклонникам сын покойного. Не стало Пита 29 января. Родственники Смита заявили, что актер долго мучился из-за сильных болей.

Семь лет Пит страдал из-за болезни почек. Он находился на диализе, а два года назад у него диагностировали деменцию. Мне будет очень его не хватать, но он больше не страдает, - рассказал сын актера.

Актер Пит Смит / Fotobank / GettyImages

Кинокарьера Смита началась в 1985 году. За свою яркую жизнь он снялся в сотнях картин, а его самой известной работой стала роль орка в фильме «Властелин колец: Возвращение короля».

Напомним,