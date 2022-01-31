Известный украинский ведущий Григорий Герман заболел COVID-19

Новый сезон проекта «Ранок з Україною» на канале «Украина» стартовал без участия Григория Германа.

Неизменный ведущий программы «Ранок з Україною» Григорий Герман был вынужден пропустить важный эфир из-за положительного результата на COVID-19.

Григорий в своем Инстаграм поделился постом, в котором сообщил о своем состоянии и успокоил поклонников тем, что имеет легкую форму короновируса.

Не волнуйтесь. Болезнь проходит легко. Если бы не исчезло обоняние – может, и вообще не догадался бы, что подцепил COVID-19, – отметил ведущий.

Ведущий Григорий Герман / пресс-служба канала Украина

По словам телезвезды, ему обидно пропускать эфирную неделю «Ранку з Україною», однако он будет следить за всеми новостями и поддерживать коллег из дома, где скучать ему точно не придется.

Грустно мне точно не будет. Дети на ближайшую неделю тоже со мной. Жена тест сдаст завтра – перед своей рабочей неделей. Первый ее тест был отрицательным. Отселили нашу маму от себя по-максимуму. Теперь едим на диване, играем неконтролируемо на плейстейшене, разбрасываем одежду и поп-корн по дому. Житуха! – шутя, комментирует телеведущий Григорий Герман. – Прорвемся! Ну и ждите много неожиданного контента из моей кухни. Надо же чем-то здесь на карантине заниматься.

Григорий Герман с сыновьями / пресс-служба канала Украина

Напомним,