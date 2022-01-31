Известный украинский ведущий Григорий Герман заболел COVID-19
Новый сезон проекта «Ранок з Україною» на канале «Украина» стартовал без участия Григория Германа.
Григорий в своем Инстаграм поделился постом, в котором сообщил о своем состоянии и успокоил поклонников тем, что имеет легкую форму короновируса.
Не волнуйтесь. Болезнь проходит легко. Если бы не исчезло обоняние – может, и вообще не догадался бы, что подцепил COVID-19, – отметил ведущий.
Грустно мне точно не будет. Дети на ближайшую неделю тоже со мной. Жена тест сдаст завтра – перед своей рабочей неделей. Первый ее тест был отрицательным. Отселили нашу маму от себя по-максимуму. Теперь едим на диване, играем неконтролируемо на плейстейшене, разбрасываем одежду и поп-корн по дому. Житуха! – шутя, комментирует телеведущий Григорий Герман. – Прорвемся! Ну и ждите много неожиданного контента из моей кухни. Надо же чем-то здесь на карантине заниматься.