Никита Добрынин и Даша Квиткова путешествуют по Парижу с двухмесячным сыном

Телеведущий Никита Добрынин и блогер Даша Квиткова впервые после рождения сына Льва поехали за границу. Для отдыха молодые родители выбрали Францию.

В своих микроблогах влюбленные рассказали, как прошел перелет с маленьким ребенком, а также показали, как наслаждаются солнечной погодой в одном из парков Парижа.

Для прогулки Даша выбрала стильный осенний лук в пастельных тонах: бежевый пиджак, джинсы и сумку через плечо горчичного оттенка. Пышные волосы девушка распустила и нанесла легкий повседневный макияж. Маленький Лев позировал в кадре в костюме молочно-бежевого цвета и милой шапочке в тон.

В Париже сейчас идеальная погода. Утром прохладно, в обед начинает греть солнышко, а вечером снова можно закутаться в плед… Лев перенёс полёт более чем нормально. Не хотел сидеть, хотел гулять по салону, рассматривать все буквы, лампочки и кнопки + боролся со сном, так как и хотелось, и кололось. От этого иногда тихонько капризничал. Когда уже приземлились, тогда и началась маленькая истерика, хотел уже гулять. Возмущался в самолёте, пока ждали разрешение на выход, потом в аэропорту, пока ждали чемоданы… Сегодня гуляем с самого утра. Взяла с собой новую обувь и очень пожалела, ноги в кровь,

‒ поделилась Квиткова в новом посте.

Добрынин же написал, что смена привычной обстановки понравилась не только ему с женой, но и их сыну. Малыш с удовольствием путешествует у родителей на руках.

Наш главный экскурсовод по Парижу просто счастлив,

‒ утверждает Никита.

Напомним,