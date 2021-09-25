Василиса Фролова рассказала, почему не желает в своем доме видеть няню
43-летняя телеведущая Василиса Фролова полгода назад впервые стала мамой. Женщина призналась, что все это время с младенцем они с мужем справлялись сами.
Сейчас Василиса лишь изредка обращается к маме за помощью, чтобы та подменила ее, когда ведущей нужно посетить светские мероприятия. В скором времени Фролова планирует возвращаться в мир шоу-бизнеса, поэтому не исключает, что няня у сына появится.
Мы принципиально не зовем никого помогать. Я очень наслаждаюсь этим моментом, потому что я так долго об этом мечтала, что не хочу пока отдавать маленького ребенка кому-то неродному. Хотя, мне кажется, что скоро мы будем обращаться к услугам нянь,– откровенничает радиоведущая.
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