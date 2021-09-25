Василиса Фролова рассказала, почему не желает в своем доме видеть няню

43-летняя телеведущая Василиса Фролова полгода назад впервые стала мамой. Женщина призналась, что все это время с младенцем они с мужем справлялись сами.

Знаменитость не желает перекладывать хлопоты с сыном Родионом на няню, ведь так давно мечтала насладиться радостями материнства. Звезда с удовольствием целыми днями занимается малышом, стараясь не пропускать такие важные изменения в его жизни.

Сейчас Василиса лишь изредка обращается к маме за помощью, чтобы та подменила ее, когда ведущей нужно посетить светские мероприятия. В скором времени Фролова планирует возвращаться в мир шоу-бизнеса, поэтому не исключает, что няня у сына появится.

Мы принципиально не зовем никого помогать. Я очень наслаждаюсь этим моментом, потому что я так долго об этом мечтала, что не хочу пока отдавать маленького ребенка кому-то неродному. Хотя, мне кажется, что скоро мы будем обращаться к услугам нянь,

– откровенничает радиоведущая.

Телеведущая Василиса Фролова с сыном / социальная сеть Instagram

К слову, в предыдущих отношениях, которые продолжались 11 лет, Василиса уже разуверилась в том, что может забеременеть. Чудо случилось в прошлом году, когда Фролова закрутила роман с продюсером Дмитрием Котеленцем.

Напомним,