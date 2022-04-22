Андрій Данилко розповів, чому від початку війни він не став розмовляти українською мовою

22 апреля 2022 14:07 Туренко Андрей
Андрій Данилко розповів, чому від початку війни він не став розмовляти українською мовою
Співак Андрій Данилко
пресс-служба канала Украина

Суперзірка українського шоубізнесу, експерт каналу «Україна» Андрій Данилко зізнався, чи готовий перейти на українську мову.

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З початку війни Андрій Данилко вирішив не залишати свою домівку, тож найстрашніші дні провів у своїй знаменитій квартирі на Хрещатику. Зараз разом із артистом перебувають найближчі друзі, а родичі з Полтави постійно на зв’язку. 

Співак зізнається – вже уявляє собі урочистий день перемоги України і готовий у будь-який момент вийти на Майдан, щоб заспівати українцям. А ось розмовляти російською артист поки не перестав, за словами Данилка – він довго не міг позбутись суржика, тому перехід на українську мову є для нього дещо проблематичним.

Головне – щоб мене не змушували. Все прийде, але це певний процес. Моя рідна мова – суржик! Від нього я дуже довго не міг позбутись – це дійсно велика проблема. Є люди, наприклад, ті, які виросли на Західній Україні – для них природньо розмовляти українською. А у нас було все по-іншому. Тому, мабуть, Сердючка у свій час була для мене певним спасінням, адже вона говорила, як я, – ділиться Андрій Данилко в програмі «Ранок з Україною».

Співак Андрій Данилко / пресс-служба канала Украина

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Артисту довелось витратити чимало сил та часу, щоб навчитись розмовляти чистою російською мовою. Але все це було добровільно. Проте весь цей час він залишався вірним собі та рідній мові, тож писав і виконував пісні українською.

Я пам’ятаю, що пісня «Гоп-гоп» українською мовою виграла «Золотий грамофон», і ми відправились у кремль, де отримали статуетку. Це вже про щось говорить! До речі, саме ця пісня і визначила справжню Сердючку, – розповів співак.

Нагадаємо, 

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