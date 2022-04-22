Андрій Данилко розповів, чому від початку війни він не став розмовляти українською мовою
Суперзірка українського шоубізнесу, експерт каналу «Україна» Андрій Данилко зізнався, чи готовий перейти на українську мову.
Співак зізнається – вже уявляє собі урочистий день перемоги України і готовий у будь-який момент вийти на Майдан, щоб заспівати українцям. А ось розмовляти російською артист поки не перестав, за словами Данилка – він довго не міг позбутись суржика, тому перехід на українську мову є для нього дещо проблематичним.
Головне – щоб мене не змушували. Все прийде, але це певний процес. Моя рідна мова – суржик! Від нього я дуже довго не міг позбутись – це дійсно велика проблема. Є люди, наприклад, ті, які виросли на Західній Україні – для них природньо розмовляти українською. А у нас було все по-іншому. Тому, мабуть, Сердючка у свій час була для мене певним спасінням, адже вона говорила, як я, – ділиться Андрій Данилко в програмі «Ранок з Україною».
Я пам’ятаю, що пісня «Гоп-гоп» українською мовою виграла «Золотий грамофон», і ми відправились у кремль, де отримали статуетку. Це вже про щось говорить! До речі, саме ця пісня і визначила справжню Сердючку, – розповів співак.
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