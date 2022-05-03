Michelle Andrade заспівала гімн України під час відкриття футбольного матчу

3 мая 2022 14:15 Туренко Андрей
Michelle Andrade заспівала гімн України під час відкриття футбольного матчу
Співачка Michelle Andrade
пресс-служба Нового канала

Також співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) Michelle Andrade виконала популярну пісню «Ой у лузі червона калина».

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Під час війни росії проти України кожен наближує перемогу як може. Хтось взяв до рук зброю, хтось допомагає привозити та розвантажувати гуманітарку, хтось цілодобово працює та підтримує економіку. 

А Michelle Andrade — популярна співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка» волонтерить та виступає на благодійних концертах у різних містах Європи.

Нещодавно вона заспівала гімн України під час благодійного матчу «Динамо Загреб» – «Динамо Київ» у Хорватії. А також виконала пісню «Ой у лузі червона калина» — гімн українських січових стрільців, який набув нової популярності після виконання Андрієм Хливнюком у перші дні російського вторгнення.

Для мене завжди честь і гордість виконувати гімн України, а в такий скрутний час — особливо! Цінно, що в Загребі ми зібралися разом на благодійному матчі #StopWarInUkraine з доброю метою – направити кошти на допомогу Україні, — сказала Michelle. — Дякую за ваші голоси, я відчувала, що ми співали всією країною!

Michelle Andrade заспівала гімн України під час відкриття футбольного матчу / пресс-служба Нового канала

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Зазначимо, що команда «Динамо Київ» провела вже п’ять благодійних матчів у рамках турне за мир. Усі виручені кошти підуть на допомогу українцям, які постраждали через російську військову агресію.

Michelle Andrade заспівала гімн України під час відкриття футбольного матчу / пресс-служба Нового канала

Нагадаємо, 

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