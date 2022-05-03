Michelle Andrade заспівала гімн України під час відкриття футбольного матчу
Також співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) Michelle Andrade виконала популярну пісню «Ой у лузі червона калина».
А Michelle Andrade — популярна співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка» волонтерить та виступає на благодійних концертах у різних містах Європи.
Нещодавно вона заспівала гімн України під час благодійного матчу «Динамо Загреб» – «Динамо Київ» у Хорватії. А також виконала пісню «Ой у лузі червона калина» — гімн українських січових стрільців, який набув нової популярності після виконання Андрієм Хливнюком у перші дні російського вторгнення.
Для мене завжди честь і гордість виконувати гімн України, а в такий скрутний час — особливо! Цінно, що в Загребі ми зібралися разом на благодійному матчі #StopWarInUkraine з доброю метою – направити кошти на допомогу Україні, — сказала Michelle. — Дякую за ваші голоси, я відчувала, що ми співали всією країною!
Нагадаємо,