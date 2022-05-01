Лілія Ребрик зізналась, які питання ставлять їй діти під час війни

Ведуча каналу «Україна» Лілія Ребрик розповіла, як війна вплинула на емоційний стан її доньок.

За словами телеведучої, зараз неможливо уникнути розмов з дітьми про війну, але зіркова матуся намагається максимально відгородити доньок від негативних новин. Найбільше Лілія Ребрик переживає через те, як війна впливає на емоційний стан доньок. Хоч як крути, але події змінили побут і навіть захоплення дівчаток.

Старша донька ведучої Діана на час війни відмовилася від свого улюбленого заняття – танців. Дівчинка вважає, що це зараз «не на часі», і каже, що до хореографії повернеться після нашої перемоги.

А ось для молодшої Поліни війна стала ще одним випробуванням. Коли дівчинці було два роки, розпочався локдаун, потім ще одна хвиля коронавірусу, а тепер у наш дім постукала війна.

Поліна щоранку просить показати на телефоні через камери, які встановлені вдома, її кімнату. Запитує, чи дочекаються її іграшки, її сукні. Вона загадує бажання, в неї 30 квітня день народження. І вона хоче зустрітися із друзями, – емоційно прокоментувала Лілія.

Ведуча Лілія Ребрик з чоловіком та донькою / instagram.com/liliia.rebrik

Утім, як зізнається ведуча, діти стали для неї важелем для дій.

Ми дуже багато з ними про це говоримо, надихаємося, мотивуємо одне одного, тримаємось як шафа у Бородянці (усміхається) – теж обговорюємо меми. Багато говоримо, шукаємо плюси у тому, що ми 24 на 7 разом. Я бачу, які у мене глибокі діти, дорослі. З одного боку, душа болить – не хочеться, щоб вони були такими дорослими і так багато розуміли, а з іншого – я з ними завжди розмовляла на рівних, – зазначила ведуча.

Ведуча Лілія Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik

Також Лілія розповіла, що саме діти допомагають їй тримати себе у формі та змушують рухатися далі.

Ми не маємо права позбавляти дітей дитинства та радості. Діана мене втішала, говорила: «Мамо, у жодній казці такого немає – коли нападник переміг». Я поплакала разом з нею, але Діана заспокоїла мене і сказала, що ми точно переможемо. І я казала: «Донечко – плачу, але вірю». Світло над темрявою завжди перемагає, – поділилась Ребрик.

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