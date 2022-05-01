Юрій Ткач розповів, як вступив до тероборони та чим займається зараз

Актор Юрій Ткач зізнався, де він разом з родиною переживає ці страшні події та що допомагає їм не занепасти духом.

Вже з другого дня війни Юрій Ткач взяв до рук зброю і вступив до лав тероборони в одному з районів Києва, де разом із товаришами організовував блокпости, чергування та патрулі.

Понад 3 тижні його дружина та донька залишалися з ним у столиці, та потім вони з дружиною прийняли рішення, що дитині потрібно перебувати в безпечнішому місці.

Коли я вивозив їх із Києва, у Вінниці, де ми зупинилися, бахнуло дуже сильно. Я побачив очі доньки, вона була в шоковому стані, і зрозумів, що це остання крапля. Зараз донька з дружиною в Болгарії – допомагають іншим українцям, волонтерять, готують благодійний концерт. Дуже хочуть додому, – зазначив Юрій Ткач в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» на каналі «Зірковий шлях».

Актор Юрій Ткач з дружиною та донькою / instagram.com/yuriy_tkach

Сам чоловік із колегами наразі їздить Україною та підтримує бойовий дух наших бійців у госпіталях і частинах. Артисти заїжджають і на блокпости до військових.

Зустрічають нас дуже круто. Я зрозумів, що для мене це найкращий глядач. Ми з ними на одній хвилі і дуже раді одне одного бачити. Кожного разу, коли з бійцями зустрічаюсь, кажу: «Віримо в Бога і в ЗСУ. До Бога ми можемо молитися, а до вас сьогодні ще й доторкнемося, – розповів актор.

Актор Юрій Ткач / instagram.com/yuriy_tkach

А ось моральний стан Юрія, як і більшості українців, непевний. Каже, що через війну інколи відчуває абсолютне спустошення. Але рук опускати не збирається.

Скажу так – нічого особливо не радує. Все якесь прісне. Всі в очікуванні і стресі щодня. У мене таке враження, що ці два місяці – як один довгий день. Ми в ньому трішки завмерли і зараз намагаємось помалу з цього виходити. Це як хвороба: перший день – температура, шок, нерозуміння, що відбувається, а потім ти виходиш з неї, скажімо, з’являється розуміння, що робити. Треба триматись, іти далі. Все буде добре. Всі впевнені, що перемога скоро буде за нами, – заявив Юрій.

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