Володимир Остапчук розповів, що вони з дружиною роблять заради перемоги України

Ведучий каналу «Україна» Володимир Остапчук зізнався, чим займається в часи війни.

На особисту сторінку Володимира Остапчука в соцмережі Інстаграм підписано понад півмільйона осіб, тож коли розпочалась війна, він отримав тисячі запитів від людей, які потребували допомоги.

І щоб координувати цю діяльність, ведучий каналу вирішив створити окремий Телеграм-канал.

У нас там кілька напрямів діяльності. Перший – це координація, коли, наприклад, переселенцям потрібно привезти якісь речі, і мої знайомі, які перебувають у цьому місці, можуть оперативно це зробити. Другий – фінанси: ми збираємо кошти на амуніцію для наших бійців, на допомогу людям, які тікають від війни. І третій – це коли люди, які потребують допомоги, і ті, які можуть її надати, самі знаходять одне одного, – пояснює Володимир Остапчук.

Ведучий Володимир Остапчук / пресс-служба канала Украина

Власний волонтерський мініштаб створила й дружина ведучого – Христина. Поки чоловік перебуває в Києві, вона знаходиться в Ужгороді, де також допомагає людям з усієї України.

Христина сама координує його роботу – складає, формує і надсилає допомогу тим, хто про це просить. А якщо потрібна якась фінансова підтримка, то ми можемо її надати разом із родинного бюджету, – зазначив ведучий стендап-шоу «ДжонсоНьюз» і розповів про свій новий проєкт на Youtube. – Ми запустили його з каналом «Україна». Розповідаємо про актуальні новини та хочемо показати всьому світу і самим собі, що ми – нереально крута нація, яка не зламається під обстрілами, що ми вистоїмо і обов’язково переможемо.

Перемога над ворогом – це найбільша мрія Остапчуків, яка незабаром, переконане подружжя, здійсниться.

Ми всі чекаємо на перемогу якнайшвидше, але розуміємо, що важливо робити свій внесок у неї тут і зараз. І я дуже щасливий, що в такий важкий для нас час всі українці згуртувалися, і кожен, як може, робить все для того, щоб наблизити нашу перемогу, – підсумував Остапчук.

Володимир Остапчук з дружиною / пресс-служба канала Украина

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