Маша Єфросініна розповіла про розлуку з коханим чоловіком: Діти вперше бачили, як він плаче

Зірка українського телебачення Маша Єфросініна розповіла про життя з чоловіком на відстані та зізналась, чому уникає будь-яких романтичних розмов і проявів.

Перший місяць війни ведуча Маша Єфросініна протрималась удома разом із чоловіком і дітьми, а наприкінці березня вирішила виїхати з дітьми за кордон. Тоді ж зірка на невизначений термін попрощалася з чоловіком. Маша Єфросініна в ексклюзивному інтерв’ю Лілії Ребрик у спеціальному випуску програми «Ранок з Україною» каналу «Україна» зізнається – це був важкий момент для кожного члена їхньої родини.

Діти вперше бачили, як він плаче. Ми ніколи не розлучались так надовго. 2 травня буде 20 років, як ми познайомились, і це буде наше перше 2 травня в розлуці, – поділилась Маша Єфросініна.

Маша Єфросініна з чоловіком Тимуром / instagram.com/mashaefrosinina

Подружжя намагається щодня підтримувати зв’язок, але інколи зідзвонюватись не вдається, тому доводиться перебиватись повідомленнями. За словами телезірки – останнє було по справах, адже чоловік забороняє їй проявляти почуття і плакати.

Ми з ним говорили про це, і він сказав, що йому не стає легше, коли я плачу. Хоче бачити нас усміхненими, чути, як ми живемо та дбаємо одне про одного. Радіє історіям про те, що ми придбали собаці нове ліжко чи син нарвав мені квітів. А так все у нас сухо відбувається, бо якщо дати собі прояви ніжності – я розкисаю, – зізналась телезірка.

Ведуча Маша Єфросініна / instagram.com/mashaefrosinina

І якщо ніжності та романтиці ведуча каже «ні», то абсолютно приземлені краплинки уваги вважає чимось надважливим:

Останній романтичний момент у нас був, коли він по відеозв’язку показав мені орхідеї, які ростуть у нас вдома. Я дуже люблю квіти, і у нас на підвіконні в квартирі дуже багато орхідей. Тож він мені показав, як гарно вони розквітли і запевнив, що доглядає за ними. Мені стало так приємно, оце так романтика! – усміхаючись, розповіла Маша Єфросініна в програмі «Ранок з Україною».

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