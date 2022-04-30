Маша Єфросініна розповіла про розлуку з коханим чоловіком: Діти вперше бачили, як він плаче
Зірка українського телебачення Маша Єфросініна розповіла про життя з чоловіком на відстані та зізналась, чому уникає будь-яких романтичних розмов і проявів.
Діти вперше бачили, як він плаче. Ми ніколи не розлучались так надовго. 2 травня буде 20 років, як ми познайомились, і це буде наше перше 2 травня в розлуці, – поділилась Маша Єфросініна.
Ми з ним говорили про це, і він сказав, що йому не стає легше, коли я плачу. Хоче бачити нас усміхненими, чути, як ми живемо та дбаємо одне про одного. Радіє історіям про те, що ми придбали собаці нове ліжко чи син нарвав мені квітів. А так все у нас сухо відбувається, бо якщо дати собі прояви ніжності – я розкисаю, – зізналась телезірка.
І якщо ніжності та романтиці ведуча каже «ні», то абсолютно приземлені краплинки уваги вважає чимось надважливим:
Останній романтичний момент у нас був, коли він по відеозв’язку показав мені орхідеї, які ростуть у нас вдома. Я дуже люблю квіти, і у нас на підвіконні в квартирі дуже багато орхідей. Тож він мені показав, як гарно вони розквітли і запевнив, що доглядає за ними. Мені стало так приємно, оце так романтика! – усміхаючись, розповіла Маша Єфросініна в програмі «Ранок з Україною».
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