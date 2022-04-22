Наталія Мосейчук – Маша Єфросініна: Коли вони говорять, що злочини росіян інсценування – хочеться кричати

На каналі Наталії Мосейчук вийшло інтерв’ю з Машею Єфросініною. Розмова вийшла болючою та дуже емоційною.

Останній тиждень не можу записати жодного звернення. Я отруєна ненавистю. Якщо б можна було б її очистити… Але не має ніякого способу це з себе видалити. Я не хочу бути настільки “прожмаканою” ненавистю та агресією. Чекаю поки вона піде.

Про це телеведуча Маша Єфросініна зізналася у інтерв’ю на власному YouTube каналі телеведучої 1+1 Наталії Мосейчук.

Відверта розмова зі сльозами. Наталія Мосейчук та Маша Єфросініна розплакалися, говорячи про благодійний концерт у Польщі, який Маша вела разом з Тімуром Мірошниченко.

Ви виглядали дуже символічно, це було велике натхнення. Та знаю, що на душі – інше, – сказала Наталія Мосейчук.

Маша Єфросініна розповіла про власний стан, коли не ти себе перероблюєш, а тебе перероблюють обставини.

В мене є два рефлекси – кричати в екран. Або сидіти та мовчки плакати, – сказала телеведуча. – Сьогодні я тихо реву.

Відповідаючи на питання, чому росіяни не хочуть знати правду про те, що роблять їх солдати в Україні, Маша відповіла:

Їм легше зараз бути сліпо-глухо-німими, тому що так вони продовжують функціонувати…. Так їм легше вбирати в себе (пропаганду - ред.) – інакше, якщо вони знатимуть правду – вони помруть. І вони це підсвідомо розуміють. Підсвідомий самообман утримує їх від смерті. Фізично пережити цю правду неможливо.

Телеведуча зазначила, що український та російський інформаційний простір та шоу-бізнес кардинально різний.

У нас немає своїх “скабєєвих-соловйових”, у нас телебачення – це про можливість прийти та висловитись. Ми надаємо майданчик для дискусій та різних думок.

Пінопласт говорить мовою імперіалізму, схиляння та рабства, бажання вгодити та зберегти свій зад, – описала Єфросініна рос зірок. – Натомість наші зірки втратили все, але знають що ми все відновимо.

Куди тобі вдули маразматичний газ… – сказала Маша про Кіркорова та нагадала, що до війни він знімався у багатьох українських фільмах.

Чи з’явиться у них відчуття сорому? На національному рівні? В національному масштабі. Якщо – ні. Значить це вороги назавжди, – відповіла Маша на запитання, чи зможуть колись майбутні покоління українців хоча б “через паркан” привітатися з росіянами.

Наталія Мосейчук зазначила, що розмова російською була не випадково. Її мають обов’язково подивитися жінки росії.

Ні, ми не розраховували на співчуття. Ми сподівалися, що російські жертви пропаганди відчують біду, що нависла над головами їхніх синів та чоловіків. І відведуть її.