Ілона Гвоздьова розповіла, як справляється зі стресом через війну Туренко Андрей

Танцівниця Ілона Гвоздьова instagram.com/ilonagvozdeva

Танцівниця Ілона Гвоздьова зізналась, як переживає розлуку з чоловіком і бореться зі стресом через воєнні дії в нашій країні.