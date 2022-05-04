Ілона Гвоздьова розповіла, як справляється зі стресом через війну

4 мая 2022 15:24 Туренко Андрей
Ілона Гвоздьова розповіла, як справляється зі стресом через війну
Танцівниця Ілона Гвоздьова
instagram.com/ilonagvozdeva

Танцівниця Ілона Гвоздьова зізналась, як переживає розлуку з чоловіком і бореться зі стресом через воєнні дії в нашій країні.

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Разом із двома дітьми Ілона Гвоздьова виїхала в Італію, але з нетерпінням чекає, коли зможе повернутися додому. Каже, що дуже скучила за чоловіком, який долучився до лав тероборони в столиці. Після повернення Ілони в Україну подружжя збирається обвінчатися. 

А поки Ілона з дітьми за кордоном, намагається тримати моральний дух, хоча й зізнається, що це їй дається непросто.

Інколи мені здається, що я його не тримаю. Я тут їм дуже багато солодкого, не займаюсь, мені здається, що це стрес… Але є моя мама. І коли я бачу, як вона обіймає моїх дітей, як вона взагалі витримує це навантаження, при тому що вона вдвічі за мене старша, розумію, що не можу зупинитись, – зазначила Ілона Гвоздьова в інтерв’ю каналу «Україна».

Ілона Гвоздьова з чоловіком та донькою / instagram.com/ilonagvozdeva

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Танцівниця зізналась, що інколи дозволяє собі поплакати, адже таким чином ми звільняємось від емоційного стресу. 

Ми живемо напроти озера, буває, я виходжу і дивлюсь на воду, бо вона очищує думки і тіло. Інколи просто розмовляю сама з собою. Всім хочу побажати впускати в своє життя якомога більше світла. Хто зараз має змогу, хто виїхав, впускайте в себе добро, добрих людей і добрі справи, – сказала танцівниця.

Нагадаємо, 

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