Ілона Гвоздьова розповіла, як справляється зі стресом через війну
Танцівниця Ілона Гвоздьова зізналась, як переживає розлуку з чоловіком і бореться зі стресом через воєнні дії в нашій країні.
А поки Ілона з дітьми за кордоном, намагається тримати моральний дух, хоча й зізнається, що це їй дається непросто.
Інколи мені здається, що я його не тримаю. Я тут їм дуже багато солодкого, не займаюсь, мені здається, що це стрес… Але є моя мама. І коли я бачу, як вона обіймає моїх дітей, як вона взагалі витримує це навантаження, при тому що вона вдвічі за мене старша, розумію, що не можу зупинитись, – зазначила Ілона Гвоздьова в інтерв’ю каналу «Україна».
Ми живемо напроти озера, буває, я виходжу і дивлюсь на воду, бо вона очищує думки і тіло. Інколи просто розмовляю сама з собою. Всім хочу побажати впускати в своє життя якомога більше світла. Хто зараз має змогу, хто виїхав, впускайте в себе добро, добрих людей і добрі справи, – сказала танцівниця.
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