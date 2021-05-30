Алина Гросу рассказала о том, как пыталась спасти брак: Абсолютная пустота

30 мая 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Алина Гросу рассказала о том, как пыталась спасти брак: Абсолютная пустота
Певица Алина Гросу
социальная сеть Instagram

Роскошную свадьбу и тихий развод певицы Алины Гросу обсуждала вся страна.

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С бизнесменом Александром Комковым исполнительнице не удалось построить крепкую семью. После 5 лет отношений у пары был выбор: либо расстаться, либо же попробовать возродить былые чувства и создать новую ячейку общества. Они остановились на втором варианте, но после года семейной жизни оформили развод.

В интервью Славе Демину Алина рассказала, как пыталась внести новизну в отношения с бывшим возлюбленным Александром перед свадьбой.

Мы старались, хотели обновить. Но как-то сразу у нас все не связалось… Беда в том, что часто бывает так, что в отношениях человек все равно остается один. Абсолютная пустота. Ты возвращаешься домой, но уже нет никаких разговоров. Отношения меняются кардинально.

Певица Алина Гросу с бывшем мужем Александром Комковым / социальная сеть Instagram

Сейчас артистка не поддерживает отношения с экс-супругом. Она называет его единственным человеком из прошлого, который не шагнул с ней в будущее.

Слава Богу, я не осталась вдовой. Но мы не общаемся. Это единственный такой человек за всю мою жизнь… Обычно все, кто был со мной в прошлом, они шагают со мной и в будущее. Я избирательно отношусь к окружению, если я доверяю, то уже до конца. Когда все начало валиться, я поняла, как он ко мне относится. Саша немножко убивал, другие люди помогали.

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Актера Романа Полянского, с которым Алина совсем недавно подтвердила романтические отношения, она называет другом. Именно он поддерживал ее в этой непростой жизненной ситуации.

В первую очередь, Рома – друг. Я не говорю, что это скорая помощь, что он меня спасал. Он старался сделать все, чтобы я пришла в себя, когда мне было максимально плохо, когда я понимала, что у меня начинает ехать крыша.

Напомним,

Алина Гросу и Роман Полянский / социальная сеть Instagram
 

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