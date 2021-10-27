Эксы 3 сезон 7 выпуск: кто покинул шоу 26.10.2021

26 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск реалити Эксы-3. Кто покинул проект в 7 выпуске 3 сезона шоу Эксы от 26.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.

Седьмой выпуск реалити об отношениях и правилах жизни «Эксы» (Новый канал) был посвящен страху финансового несоответствия.

Кто сколько зарабатывает или должен зарабатывать? Как правильно распределить семейный бюджет в паре? Нормально ли, когда зарабатывает только один из партнеров? Эти и многие другие вопросы нужно было разобрать на этой неделе, – рассказывает ведущая Наталья Ежова. – У наших участников очень разные взгляды на эту тему. Кто-то убежден, что должен работать только мужчина, а девушка – сидеть дома. Для кого-то финансы – мгновенное удовольствие, которое может быть, а может и нет, поскольку у участников нет постоянного дохода. Нашей задачей было сделать так, чтобы каждая пара по прошествии недели чувствовала себя уверенной и осведомленной.

Ведущая Наталья Ежова / пресс-служба Нового канала

Сразу на первом испытании участников ждал сюрприз – новая пара. Да, одними джокерами-эксами в третьем сезоне не обошлось. Влад и Наташа «зашли» именно на этой неделе не просто так.

Самые серьезные наши ссоры происходили как раз из-за денег. Где-то в 2017 году Наташа начала говорить мне о работе. Я работал, но своим способом. Мутил деньги, как говорится, – делится парень.

Конечно, легче «намутить», чем просыпаться в семь утра на работу, – рассказывает девушка. – Я долгое время проработала парикмахером и могла по два месяца не иметь выходных. И вообще, финансовые вопросы – моя ответственность в нашей паре. Теперь хочу переложить это на него, но не знаю, как это сделать.

Участница реалити «Эксы» Наташа / пресс-служба Нового канала

По результатам недели, проект покинули Вика и Костя. Пусть за короткий, но все же существенный промежуток времени они не показали никаких изменений. И все же смогли сохранить отношения после реалити.

Вика и Костя / пресс-служба Нового канала

На этом сюрпризы седьмой недели не закончились. В проект вернулась скандальная пара, покинувшая его первой, Антон и Алиса. Следующий эпизод будет посвящен агрессии в отношениях. А эта эмоция является самой актуальной проблемой пары. Смогут ли они повлиять на эту область их отношений и продолжить участие в проекте?

Напомним,