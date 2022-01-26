Improv Live Show 3 сезон: Владимир Шумко рассказал, как обманул пограничника на польской границе Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Участник Improv Live Show Владимир Шумко пресс-служба Нового канала

Участник Improv Live Show Владимир Шумко никоим образом не нарушил закон, как вы могли подумать. Просто немножко «сломал систему», чтобы сэкономить время!