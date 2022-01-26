Improv Live Show 3 сезон: Владимир Шумко рассказал, как обманул пограничника на польской границе

26 января 2022 12:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Improv Live Show 3 сезон: Владимир Шумко рассказал, как обманул пограничника на польской границе
Участник Improv Live Show Владимир Шумко
пресс-служба Нового канала

Участник Improv Live Show Владимир Шумко никоим образом не нарушил закон, как вы могли подумать. Просто немножко «сломал систему», чтобы сэкономить время!

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Как же обидно задерживаться на работе, когда ждут на вечеринке. А когда эта вечеринка за границей, и, казалось бы, все идет по плану, но в один момент может сорваться, то эмоции на грани. Вот доказательство – реальная история, произошедшая с участником Improv Live Show, которое весной 2022-го покажет Новый канал, Владимиром Шумко.

Мы с друзьями ехали в Италию, на свадьбу к нашей однокласснице. На польской границе, на таможне, нас отправили на яму. Это там, где должны полностью «распаковать» машину, обыскать все, что только можно, чтобы понять, что нет контрабанды, – рассказывает он в Международный день таможенника, который отмечают 26 января. – Мы встали в очередь, были 12-ми. Человек, который был шестым, ждал уже восемь часов. Я как представил, сколько нам стоять...

Участник Improv Live Show Владимир Шумко / пресс-служба Нового канала
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Терпения у Вовы хватило ненадолго. Когда пришло понимание, что ждать придется как минимум сутки, у импровизатора появился план.

Я включил свое актерское мастерство, вспомнил школьные годы, разные «штучки», которыми мы пользовались, подошел к таможеннику и сказал: «У меня болит зуб». Он мне: «Хорошо, когда-нибудь полечите». А я продолжаю: «Нет, вы не понимаете. У вас когда-нибудь болел зуб? Я так отыграл! Такие уж глазки сделал! Так скорчил свою «мордель»! – вспоминает Шумко. – Пограничник подумал немного и повел меня к дежурному смены, которому я повторил все то же самое. И еще добавил: «У меня выпала временная пломба, которую у вас там врач должен поставить обратно. Я уже договорился». Может быть, даже слеза пошла у меня при этом. Искренне попросил его нас пропустить, и он согласился! Мы спокойно проехали мимо тех машин, которые стояли в очереди энное количество часов и ждали, поймали все их злые взгляды и проклятия. Дальше быстренько прошли контроль и поехали дальше. Вот такая история!

Напомним, 

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