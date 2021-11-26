Improv Live Show 3 сезон: Студия Квартал-95 начала съемки нового сезона юмористического проекта

26 ноября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Improv Live Show 3 сезон: Студия Квартал-95 начала съемки нового сезона юмористического проекта
Improv Live Show 3 сезон
Пресс-служба Квартал 95

Студия «Квартал 95» начала съемки третьего сезона юмористического проекта Improv Live Show. Ведущий – Александр Педан. Премьера состоится на Новом канале.

Читайте такжеСлава Каминская призналась, что действительно поднимала руку на Викторию Смеюху
Состав импровизаторов немного изменился. В третьем сезоне Improv Live Show на сцене будут выступать три актера: Роман Мищеряков, Владимир Шумко, Валентин Михиенко. Четвертый участник импровизации прошлых сезонов Константин Трембовецкий покинул проект.

Improv Live Show 3 сезон / Пресс-служба Квартал 95

Для зрителей подготовили как новые импровизации, так и знакомые с первого сезона. В проект снова возвращается импровизация «Не своими руками», где звездные гости будут пытаться приготовить блюдо при помощи рук импровизаторов, которые будут стоять за спиной.

Кроме того, что мы вернули любимую импровизацию зрителей с первого сезона, добавили еще несколько новых: «Чистосердечное признание» и «Больше-меньше». В первой один импровизатор в наушниках будет рассказывать двум другим историю из жизни звезды, которую услышал до этого. Вариация «испорченного телефона», в которую мы играли в детстве. Также мы немного изменили импровизацию с шокерами. Теперь зрителям будут рассказывать не только lovestory, но и просто истории из жизни звезд, которые импровизаторы попробуют воссоздать с шокером на руке – если звездным гостям что-то не понравится в истории парней, они их могут ударить током, – рассказывает продюсер Improv Live Show Дмитрий Кучмар.

Improv Live Show 3 сезон / Пресс-служба Квартал 95

Читайте такжеХто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 13 выпуска
Среди звезд этого сезона: Станислав Боклан, Злата Огневич, Wellboy, Владимир Дантес, Вера Брежнева, Иван Дорн, Александр Усик, Евгений Кошевой, Юрий Горбунов, Оля Полякова, Елена Кравец, Маша Ефросинина, Юрий Ткач и другие.

В этом году у нас много новых крутых звездных гостей. Многих из которых у нас еще не было, с ними ребята не импровизировали. Поэтому интересно посмотреть, как они будут проявлять себя на сцене. Также у нас стало больше реквизита. Теперь на «Свидании» наша пара будет сидеть не просто на стульчиках, а за столиком с шампанским. У «Продавца» теперь есть настоящая касса с шоколадными батончиками и терминалом. С каждом годом проект растет и усовершенствуется, а качество импровизации увеличивается, – делится ведущий проекта Александр Педан.

Не пропустите премьеру Improv Live Show 3 сезон на Новом канале уже в 2022 году.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Новый Канал съемки Квартал 95 телешоу Improv Live Show съемки телешоу Improv Live Show 3 сезон телешоу 2022

Материалы по теме

Илона Гвоздева рассказала, как оригинально отомстила мужу за опоздание
Новости

Илона Гвоздева рассказала, как оригинально отомстила мужу за опозданиеЭксклюзив
ДВРЗ. Операция "Новый год": ICTV снимает 100-минутный фильм к Новому году
Анонсы на ТВ

ДВРЗ. Операция "Новый год": ICTV снимает 100-минутный фильм к Новому году
Ворон и Воробьев: телеканал 2+2 снимает первый комедийный детектив
Анонсы на ТВ

Ворон и Воробьев: телеканал 2+2 снимает первый комедийный детектив
Салат с картофелем и скумбрией от Адского Шефа Алекса Якутова
Еда и рецепты

Салат с картофелем и скумбрией от Адского Шефа Алекса Якутова

Популярное на сайте

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло
Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара

Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара
Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать
Магнитные бури 19 ноября 2021 года в Украине

Магнитные бури 19 ноября 2021 года в Украине

Популярное видео

Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)
МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
Холостячка-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK