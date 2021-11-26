Improv Live Show 3 сезон: Студия Квартал-95 начала съемки нового сезона юмористического проекта

Студия «Квартал 95» начала съемки третьего сезона юмористического проекта Improv Live Show. Ведущий – Александр Педан. Премьера состоится на Новом канале.

Состав импровизаторов немного изменился. В третьем сезоне Improv Live Show на сцене будут выступать три актера: Роман Мищеряков, Владимир Шумко , Валентин Михиенко. Четвертый участник импровизации прошлых сезонов Константин Трембовецкий покинул проект.

Improv Live Show 3 сезон / Пресс-служба Квартал 95

Для зрителей подготовили как новые импровизации, так и знакомые с первого сезона. В проект снова возвращается импровизация «Не своими руками», где звездные гости будут пытаться приготовить блюдо при помощи рук импровизаторов, которые будут стоять за спиной.

Кроме того, что мы вернули любимую импровизацию зрителей с первого сезона, добавили еще несколько новых: «Чистосердечное признание» и «Больше-меньше». В первой один импровизатор в наушниках будет рассказывать двум другим историю из жизни звезды, которую услышал до этого. Вариация «испорченного телефона», в которую мы играли в детстве. Также мы немного изменили импровизацию с шокерами. Теперь зрителям будут рассказывать не только lovestory, но и просто истории из жизни звезд, которые импровизаторы попробуют воссоздать с шокером на руке – если звездным гостям что-то не понравится в истории парней, они их могут ударить током, – рассказывает продюсер Improv Live Show Дмитрий Кучмар.

Improv Live Show 3 сезон / Пресс-служба Квартал 95

Среди звезд этого сезона: Станислав Боклан, Злата Огневич, Wellboy, Владимир Дантес, Вера Брежнева, Иван Дорн, Александр Усик, Евгений Кошевой, Юрий Горбунов, Оля Полякова, Елена Кравец, Маша Ефросинина, Юрий Ткач и другие.

В этом году у нас много новых крутых звездных гостей. Многих из которых у нас еще не было, с ними ребята не импровизировали. Поэтому интересно посмотреть, как они будут проявлять себя на сцене. Также у нас стало больше реквизита. Теперь на «Свидании» наша пара будет сидеть не просто на стульчиках, а за столиком с шампанским. У «Продавца» теперь есть настоящая касса с шоколадными батончиками и терминалом. С каждом годом проект растет и усовершенствуется, а качество импровизации увеличивается, – делится ведущий проекта Александр Педан.

Не пропустите премьеру Improv Live Show 3 сезон на Новом канале уже в 2022 году.