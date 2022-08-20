«Зірковий десант» приземлився у Луцьку на ювілейну 10-ту акцію «Амбасадор Дитинства»

13 серпня «Зірковий десант» приземлився у Луцьку на масштабний дитячий захід «Амбасадор Дитинства».

До його складу «Зіркового десанту» увійшли відомі артисти та блогери: Андрій KISHE, Наталія Валевська, гурт «100лиця», Олексій Завгородній (Позитив), Chico & Qatoshi, Килиммен з гурту KALUSH , Олег Машуковський, Маша Кондратенко, Amador Lopes, POLINA DASHKOVA, Vlad Tsipa, ULIANA ROYCE, Василь Котляров, Dj Bloodless, Андрій Джеджула, Марина Дорада.

«Зірковий десант» приземлився у Луцьку / Пресслужба

Vlad Tsipa та Amador Lopes провели для дітей танцювальні майстер-класи, а ведучим свята вже традиційно став Андрій Джеджула.

«Зірковий десант» приземлився у Луцьку / Пресслужба

Вже в десятому місті «Зірковий десант» приєднується до великого свята для дітей-переселенців «Амбасадор Дитинства», до цього акція відбулась в таких містах: Львів, Тернопіль, Чернівці, Івано-Франківськ, Хмельницький, Кам'янець-Подільський. Крім концерту дітки мали змогу заспівати разом з зірками та блогерами гімн України та сфотографуватися зі своїми кумирами під час 2-годинної автограф-сесії.

«Зірковий десант» приземлився у Луцьку / Пресслужба

Всеукраїнська громадська ініціатива з надання психологічної і соціальної допомоги дітям міста, дітям-біженцям та дітям-переселенцям «Амбасадор Дитинства» надзвичайно пишається можливістю подарувати гарний настрій сім'ям, які відвідали івент.

«Зірковий десант» приземлився у Луцьку / Пресслужба

«Зірковий десант» приземлився у Луцьку / Пресслужба

Понад 8 тис. діток та їх батьків зустрічали майстер-класи та всілякі зони активності, пригощалися різноманітними смаколиками, напоями, солодощами та отримали подарунки. У легкій невимушеній атмосфері дітки вивчали Конституцію та за допомогою 3D-технології отримали навички обережного поводження у воєнний час. Організатором свята виступила Всеукраїнська громадська ініціатива надання психологічної і соціальної допомоги дітям-біженцям та дітям-переселенцям «Амбасадор Дитинства», найважливішою місією якої завжди є напрямок спілкування «рівний – рівному».

«Зірковий десант» приземлився у Луцьку / Пресслужба

Нагадаємо,