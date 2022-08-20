«Зірковий десант» приземлився у Луцьку на ювілейну 10-ту акцію «Амбасадор Дитинства»

20 августа 2022 14:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

«Зірковий десант» приземлився у Луцьку на ювілейну 10-ту акцію «Амбасадор Дитинства»
«Зірковий десант» приземлився у Луцьку
Пресслужба

13 серпня «Зірковий десант» приземлився у Луцьку на масштабний дитячий захід «Амбасадор Дитинства».

Читайте такожLida Lee і понад 40 зірок записали пісню до Дня Незалежності України
До його складу «Зіркового десанту» увійшли відомі артисти та блогери: Андрій KISHE, Наталія Валевська, гурт «100лиця», Олексій Завгородній (Позитив), Chico & Qatoshi, Килиммен з гурту KALUSH, Олег Машуковський, Маша Кондратенко, Amador Lopes, POLINA DASHKOVA, Vlad Tsipa, ULIANA ROYCE, Василь Котляров, Dj Bloodless, Андрій Джеджула, Марина Дорада.

«Зірковий десант» приземлився у Луцьку / Пресслужба

Vlad Tsipa та Amador Lopes провели для дітей танцювальні майстер-класи, а ведучим свята вже традиційно став Андрій Джеджула.

«Зірковий десант» приземлився у Луцьку / Пресслужба

Вже в десятому місті «Зірковий десант» приєднується до великого свята для дітей-переселенців «Амбасадор Дитинства», до цього акція відбулась в таких містах: Львів, Тернопіль, Чернівці, Івано-Франківськ, Хмельницький, Кам'янець-Подільський. Крім концерту  дітки мали змогу заспівати разом з зірками та блогерами гімн України та сфотографуватися зі своїми кумирами під час 2-годинної автограф-сесії. 

«Зірковий десант» приземлився у Луцьку / Пресслужба

Читайте такожРецепт кабачкового рулету з сиром від Анни Саліванчук
Всеукраїнська громадська ініціатива з надання психологічної і соціальної допомоги дітям міста, дітям-біженцям та дітям-переселенцям «Амбасадор Дитинства» надзвичайно пишається можливістю подарувати гарний настрій сім'ям, які відвідали івент.

«Зірковий десант» приземлився у Луцьку / Пресслужба

«Зірковий десант» приземлився у Луцьку / Пресслужба

Понад 8 тис. діток та їх батьків зустрічали майстер-класи та всілякі зони активності, пригощалися різноманітними смаколиками, напоями, солодощами та отримали подарунки. У легкій невимушеній атмосфері дітки вивчали Конституцію та за допомогою 3D-технології отримали навички обережного поводження у воєнний час.  Організатором свята виступила Всеукраїнська громадська ініціатива надання психологічної і соціальної допомоги дітям-біженцям та дітям-переселенцям «Амбасадор Дитинства», найважливішою місією якої завжди є напрямок спілкування «рівний – рівному».

«Зірковий десант» приземлився у Луцьку / Пресслужба

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини діти Группа KALUSH Kalush Orchestra війна Андрій Джеджула

Матеріали на тему

Зірки ICTV показали останні фото, зроблені напередодні війни
Новини

Зірки ICTV показали останні фото, зроблені напередодні війни
Сергій Притула розповів, на що витратили гроші за байрактари
Новини

Сергій Притула розповів, на що витратили гроші за байрактари
Як обрати стоматолога та надійну клініку
Корисні поради

Як обрати стоматолога та надійну клініку
Як пройшов благодійний акустичний концерт KISHE у BarKimberli – фотозвіт
Новини

Як пройшов благодійний акустичний концерт KISHE у BarKimberli – фотозвітЕксклюзив
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

BATURA презентувала пісню «Мій Бій»

BATURA презентувала пісню «Мій Бій»
Як ти?: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)

Як ти?: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)
В’ялені томати за один день в домашніх умовах за рецептом Алекса Якутова

В’ялені томати за один день в домашніх умовах за рецептом Алекса Якутова
Lida Lee і понад 40 зірок записали пісню до Дня Незалежності України

Lida Lee і понад 40 зірок записали пісню до Дня Незалежності України

Популярне відео

BATURA презентувала пісню «Мій Бій»

BATURA презентувала пісню «Мій Бій»
Як ти?: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)

Як ти?: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)
Lida Lee і понад 40 зірок записали пісню до Дня Незалежності України

Lida Lee і понад 40 зірок записали пісню до Дня Незалежності України
SANNA випустила ліричну пісню «Там, де мій дім»

SANNA випустила ліричну пісню «Там, де мій дім»
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK