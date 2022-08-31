Прокинься з Ектором 2022: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 27.08.2022)

Дивіться у 5 випуску проєкту Прокинься з Ектором 2022: кухню відвідала учасниця 6 сезону шоу МастерШеф Наталія Петрик, яка разом із Ектором приготує українських равликів під буряковим соусом Бер Блан. Всі інгредієнти для страв високої кухні – українського походження, які доступні навіть за нинішніх умов. Гостя Наталія Петрик розповіла про кулінарні експерименти, відкриття закладу у Львові та допомогу на кордоні у перші тижні війни. Чому вона ризикнула відкрити ресторан у воєнний час? Який найемоційніший момент зазнав Ектор за останні півроку? Дивіться онлайн-проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 5 від 27.08.2022.