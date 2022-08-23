Прокинься з Ектором 2022: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
20 серпня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022. 4 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022 від 20.08.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Андрій Колесник розповість Ектору свою особисту історію: де його застали перші дні війни, як кухар вирішив вивезти з Києва дружину та дитину і чим він зайнявся, щоб допомогти Україні наблизити перемогу. Дивіться ранкове шоу Прокинься з Ектором 2022 випуск 4 від 20.08.2022.
4 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту Прокинься з Ектором 2022 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.