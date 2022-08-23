Прокинься з Ектором 2022: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)

23 августа 2022 15:11 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
Пресслужба каналу СТБ

20 серпня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022. 4 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022 від 20.08.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожЯк ти?: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
Дивіться у 4 випуску проєкту Прокинься з Ектором 2022: кухню відвідав Андрій Колесник – учасник МастерШеф. Битва сезонів. Він, як і багато його колег по цеху, приєднався до волонтерської кухні. Там Андрій зіткнувся з такою проблемою, що на маленькій кухні недостатньо холодильників, щоби зберігати м'ясо. Яким рослинним білком, що довго зберігається, можна його замінити? Ектор Хіменес-Браво та Андрій Колесник у 4 випуску Прокинься з Ектором приготують вегетаріанські мітболи з нуту та сочевиці, які сподобаються навіть переконаному м'ясоїду.

Андрій Колесник розповість Ектору свою особисту історію: де його застали перші дні війни, як кухар вирішив вивезти з Києва дружину та дитину і чим він зайнявся, щоб допомогти Україні наблизити перемогу. Дивіться ранкове шоу Прокинься з Ектором 2022 випуск 4 від 20.08.2022.

4 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Прокинься з Ектором 2022 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ Андрій Колесник телешоу Прокинься з Ектором телешоу 2022 відео Ектор Хіменес-Браво Прокинься з Ектором 2022

Матеріали на тему

Як ти?: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
Телешоу

Як ти?: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
Оля Полякова здійснила обряд спалення кокошника на одному з містичних місць Києва
Новини

Оля Полякова здійснила обряд спалення кокошника на одному з містичних місць Києва
Андрій Бєдняков згадав Україну дитинства та помріяв про Україну майбутнього
Новини

Андрій Бєдняков згадав Україну дитинства та помріяв про Україну майбутнього
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
Телешоу

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
BATURA презентувала пісню «Мій Бій»

BATURA презентувала пісню «Мій Бій»
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)
Танці. World of Dance: СТБ готує до показу прем’єру шоу в оновленій версії

Танці. World of Dance: СТБ готує до показу прем’єру шоу в оновленій версії

Популярне відео

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
BATURA презентувала пісню «Мій Бій»

BATURA презентувала пісню «Мій Бій»
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)
Lida Lee і понад 40 зірок записали пісню до Дня Незалежності України

Lida Lee і понад 40 зірок записали пісню до Дня Незалежності України
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK