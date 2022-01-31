МастерШеф. Битва сезонов 2 выпуск: кто покинул шоу 29.01.2022

29 января на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 2 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Битва сезонов. Кто покинул шоу в 1 выпуске МастерШеф. Битва сезонов от 29.01.2022 – читайте на сайте TV.UA.

В первом испытании второго выпуска участники шоу «МастерШеф. Битва сезонов» поделились на шесть команд. Капитанами первого конкурса стали Виктор, Олег, Анжела, Саша, Павел и Екатерина. Команды должны были приготовить как можно больше разных блюд, соблюдая один принцип - его середина должна быть жидкой и вытекать при разрезании. Котлета по-киевски и шоколадный фондан были под запретом, ведь это слишком просто для опытных кулинаров. На вердиктах судьи разрезали блюда и те, из которых начинка не вытекала, просто не пробовали. К тому же участники должны были удивить жюри еще и полетом фантазии! Однако не всем это удалось. Черные фартуки получили: Дмитрий Балита, Павел Серветник, Екатерина Великая, Влад Мицкевич, Яна Балог и Виктор Перехрест.

МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 2 выпуске от 29.01.2022 / пресс-служба канала СТБ

Во втором конкурсе участники разделились на пять команд. Капитанами стали Саша Цвигун, Наташа, Олег, Саша Белодед и Павел. Неотъемлемым элементом конкурса было пламя! Перед участниками было 15 свечей разной длины. Самая длинная сгорала за 30 минут, а самая короткая - за 10. Капитаны поочередно вслепую выбирали одну свечу для своей команды, и от этого выбора зависело время для приготовления блюда. Как только догорала свеча, участники должны были прекратить работу. За хорошее блюдо команды получали по одному баллу. Конкурс состоял из трех этапов. На первом нужно было приготовить блюдо Surf and Turf с ароматным маслом и молекулярной икрой. На втором этапе - веганское блюдо с двумя соусами, декором из свеклы и зеленой пылью. А на третьем - рыбное блюдо с гарниром, черным крамблом и соусом из белого вина. С задачами второго конкурса плохо справились три команды. Поэтому черные фартуки получили Олег, Владислав, Наташа, Шева Димарик и Серафим.

МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 2 выпуске от 29.01.2022 / пресс-служба канала СТБ

На битве черных во втором выпуске соревновалось небывалое количество участников - 11! В начале конкурса они выбрали себе рабочие поверхности, на которых были коробки. Под ними находились миниатюрные фигурки. В предыдущих сезонах готовили блюда с использованием одной фигурки, а сегодня участникам нужно было задействовать все! Задача - создать целый мир с маленькими фигурками, придумать историю и презентовать вкусное блюдо. На приготовление судьи выделили полтора часа.

Менее успешно с заданием справился Серафим Дерега. Именно он покинул шоу во 2-м выпуске «МастерШеф. Битва сезонов».

Серафим Дерега / пресс-служба канала СТБ

Напомним,