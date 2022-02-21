Счастливы за семь дней 2 выпуск. Как изменилась героиня. Фото до и после

13 февраля на СТБ вышел 2 выпуск уникального мейковера «Счастливы за семь дней». Проект грандиозных перевоплощений помог 37-летней героине из Кривого Рога всего за семь дней кардинально изменить свою жизнь.

Подробнее о том, как это было, а также фото «до» и «после» – в материале.

37-летняя Наталья живет в Кривом Роге и работает санитаркой. Она в разводе и самостоятельно воспитывает двоих детей — 18-летнего сына и 11-летнюю дочь. На проекте «Счастливы за семь дней» девушка поделилась, что до замужества была счастливой, их отношения с женихом были красивыми и романтичными, но после свадьбы все изменилось и мужчина начал бить ее. Наталья жила в постоянном страхе и не раз вызывала полицию, но помощи не получила. Она все терпела, ведь идти было некуда. Сейчас мужчина сидит в тюрьме за убийство пятерых человек. А Наталья хочет вновь обрести любовь, но боится, ведь потеряла веру в себя. И, кроме того, за семь лет она ни разу не была на свидании.

Надежда Матвеева отправилась в Кривой Рог, чтобы познакомиться с Натальей. В Киеве на встрече с экспертами героиня рассказала историю своей жизни. Она призналась, что пережила абьюз и насилие в браке. Девушка не могла сдержать слез, и у нее началась сильная паническая атака. Только врач помог Наталье прийти в себя. История героини повергла экспертов в шок. После небольшого перерыва Наталье предстояло еще одно сложное испытание — знакомство с собой через 10 лет. Отражение в зеркале испугало её, и она выразила готовность к изменениям.

Следующий день героини начался с расслабления в спа-салоне. Она призналась, что переживает подобный опыт впервые. Затем её ждала тренировка по тайскому боксу с Мариной Боржемской. Благодаря этому девушка смогла не только потренировать свои мышцы, но и стала увереннее в себе. Дальше Наталью ждала работа с Андреем Жельветро. Он пригласил героиню в кино и показал фильм… о ее детях. С экрана дочь Ангелина и сын Виктор признались, что неоднократно переживали буллинг со стороны сверстников. 18-летний парень единственными своими друзьями называет виртуальных знакомых. Этим Андрей показал героине, что дети растут замкнутыми и нерешительными, наследуя ее пример. И изменения в их семье должны начаться в первую очередь с Натальи.

Надежда пригласила героиню наверстать упущенные за семь лет свидания. Девушке предстояло пообщаться с тремя разными мужчинами и сделать свой выбор. Наталья познакомилась с нарциссическим Вадимом, заботливым Евгением, а также абьюзивным и вспыльчивым Артуром. И свой выбор девушка остановила на… Артуре. Стало ясно, что героиня сама выбирает мужчин, похожих на бывшего мужа. Но проблема лежала глубже. Наталья поделилась с Надеждой, что ее отец был… педофилом. Мужчина совращал их с сестрой, а мать не верила им.

Справляться с психологической травмой ей помогала Надежда Матвеева. Девушке предстояло наконец выплеснуть все негативные эмоции. Впервые за много лет героиня почувствовала свободу.

Когда психологическое перевоплощение подошло к концу, девушку ждали внешние изменения. Наталья посетила стоматолога, косметолога и отправилась на шопинг. Также девушка узнала секреты макияжа и обновила свою прическу. На финал перевоплощения приехали дети, коллеги и подруги Натальи. Девушка изменилась до неузнаваемости, и в ее глазах появился счастливый блеск!

Не пропустите выпуски мейковера «Счастливы за семь дней по воскресеньям, в 18:40 на СТБ!