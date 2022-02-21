Счастливы за семь дней 2 выпуск. Как изменилась героиня. Фото до и после

21 февраля 2022 15:42 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Счастливы за семь дней 2 выпуск. Как изменилась героиня. Фото до и после
Счастливы за семь дней 2 выпуск. Как изменилась героиня. Фото до и после
пресс-служба канала СТБ

13 февраля на СТБ вышел 2 выпуск уникального мейковера «Счастливы за семь дней». Проект грандиозных перевоплощений помог 37-летней героине из Кривого Рога всего за семь дней кардинально изменить свою жизнь.

Читайте такжеСчастливы за семь дней 1 выпуск. Как изменилась героиня. Фото до и после
Подробнее о том, как это было, а также фото «до» и «после» – в материале.

37-летняя Наталья живет  в Кривом Роге и работает  санитаркой. Она в разводе и  самостоятельно воспитывает двоих  детей — 18-летнего сына и 11-летнюю  дочь. На проекте «Счастливы за  семь дней» девушка поделилась, что до замужества была счастливой, их отношения с женихом были  красивыми и романтичными, но  после свадьбы все изменилось  и мужчина начал бить ее. Наталья  жила в постоянном страхе и  не раз вызывала полицию, но  помощи не получила. Она все терпела, ведь идти было некуда. Сейчас мужчина сидит в тюрьме за убийство пятерых человек. А Наталья хочет вновь обрести любовь, но боится, ведь потеряла веру в себя. И, кроме того, за семь лет она ни разу не была на свидании.

Надежда Матвеева отправилась в Кривой Рог, чтобы познакомиться с Натальей. В Киеве на встрече с экспертами героиня рассказала историю своей жизни. Она призналась, что пережила абьюз и насилие в браке. Девушка не могла сдержать слез, и у нее началась сильная паническая атака. Только врач помог Наталье прийти в себя. История героини повергла экспертов в шок. После небольшого перерыва Наталье предстояло еще одно сложное испытание — знакомство с собой через 10 лет. Отражение в зеркале испугало её, и она выразила готовность к изменениям. 

Следующий день героини начался с расслабления в спа-салоне. Она призналась, что переживает подобный опыт впервые. Затем её ждала тренировка по тайскому боксу с Мариной Боржемской. Благодаря этому девушка смогла не только потренировать свои мышцы, но и стала увереннее в себе. Дальше Наталью ждала работа с Андреем Жельветро. Он пригласил героиню в кино и показал фильм… о ее детях. С экрана дочь Ангелина и сын Виктор признались, что неоднократно переживали буллинг со стороны сверстников. 18-летний парень единственными своими друзьями называет виртуальных знакомых. Этим Андрей показал героине, что дети растут замкнутыми и нерешительными, наследуя ее пример. И изменения в их семье должны начаться в первую очередь с Натальи.

Надежда пригласила героиню наверстать упущенные за семь лет свидания. Девушке предстояло пообщаться с тремя разными мужчинами и сделать свой выбор. Наталья познакомилась с нарциссическим Вадимом, заботливым Евгением, а также абьюзивным и вспыльчивым Артуром. И свой выбор девушка остановила на… Артуре. Стало ясно, что героиня сама выбирает мужчин, похожих на бывшего мужа. Но проблема лежала глубже. Наталья поделилась с Надеждой, что ее отец был… педофилом. Мужчина совращал их с сестрой, а мать не верила им.

Справляться с психологической травмой ей помогала Надежда Матвеева. Девушке предстояло наконец выплеснуть все негативные эмоции. Впервые за много лет героиня почувствовала свободу.

Когда психологическое перевоплощение подошло к концу, девушку ждали внешние изменения. Наталья посетила стоматолога, косметолога и отправилась на шопинг. Также девушка узнала секреты макияжа и обновила свою прическу. На финал перевоплощения приехали дети, коллеги и подруги Натальи. Девушка изменилась до неузнаваемости, и в ее глазах появился счастливый блеск!

Не пропустите выпуски мейковера «Счастливы за семь дней по воскресеньям, в 18:40 на СТБ!

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

СТБ телешоу Счастливы за семь дней

Материалы по теме

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов вступил в церковь Диего Марадоны
Новости

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов вступил в церковь Диего Марадоны
Говорит Украина: Ребенка на мороз, а я – на сайт знакомств? (эфир от 21.02.2022)
Телешоу

Говорит Украина: Ребенка на мороз, а я – на сайт знакомств? (эфир от 21.02.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 5 выпуске от 19.02.2022
Новости

МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 5 выпуске от 19.02.2022
Павел Глоба: в марте удача настигнет 5 знаков Зодиака
Гороскопы

Павел Глоба: в марте удача настигнет 5 знаков Зодиака

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK