Щасливі за сім днів 1 сезон 2 випуск від 13.02.2022 дивитися онлайн
13 лютого на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проєкту Щасливі за сім днів. 2 випуск проєкту Щасливі за сім днів від 13.02.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У проєкті Щасливі за сім днів 2022 Марина Боржемська, Надія Матвєєва та Андрій Жельветро докладуть максимум зусиль, щоб витягнути Наталію з важкого стану та повернути в нормальне життя. Шлях трансформації буде дуже непростим, але результат того вартий. Чи готові побачити перетворення Наталії Гаврилової? Дивіться онлайн Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 2 від 13.02.2022.
2 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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