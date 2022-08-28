Щасливі за сім днів 1 сезон 2 випуск від 13.02.2022 дивитися онлайн

28 августа 2022 20:16 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Щасливі за сім днів 1 сезон 2 випуск від 13.02.2022 дивитися онлайн
Щасливі за сім днів: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 13.02.2022)
Пресслужба каналу СТБ

13 лютого на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проєкту Щасливі за сім днів. 2 випуск проєкту Щасливі за сім днів від 13.02.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску проєкту Щасливі за сім днів: у проєкті шлях трансформації пройде Наталія Гаврилова і спробує повернути красу, впевненість та самоповагу. Зараз у житті героїні немає натяку на радість та щастя. Протягом багатьох років вона зазнавала приниження чоловіка і втратила віру у світле майбутнє.

У проєкті Щасливі за сім днів 2022 Марина Боржемська, Надія Матвєєва та Андрій Жельветро докладуть максимум зусиль, щоб витягнути Наталію з важкого стану та повернути в нормальне життя. Шлях трансформації буде дуже непростим, але результат того вартий. Чи готові побачити перетворення Наталії Гаврилової? Дивіться онлайн Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 2 від 13.02.2022.

2 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски мейковер-шоу Щасливі за сім днів дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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