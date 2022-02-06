Счастливы за семь дней - смотреть онлайн 1 выпуск от 06.02.2022

6 февраля в 18:40 на СТБ выйдет 1 выпуск проекта Счастливы за семь дней. 1 выпуск шоу Счастливы за семь дней смотрите онлайн на tv.ua

Уже сегодня на СТБ состоится долгожданная премьера – уникальный мейковер собственной разработки «Счастливы за семь дней». Это проект, который точно изменит жизнь каждого!

Его ведущими стали эксперты, которым много лет доверяют миллионы украинцев: лучшая подруга, мотиватор и поддержка для каждой зрительницы ― телеведущая Надежда Матвеева, фитнес-тренер, специалист по правильному питанию Марина Боржемская и практикующий психолог Андрей Жельветро. Над проектом работает команда, которая ранее создавала реалити «Зважені та щасливі», «Я соромлюсь свого тіла» и др.

Каждую неделю эксперты будут работать с одной из героинь. Они помогут участницам проекта изменить отношение к себе, чтобы ровно через семь дней в зеркале она увидела ту, которой всегда мечтала стать. Команда проекта также займется семьей героини, ведь любые изменения принесут стабильный результат только в сочетании с принятием и искренней поддержкой близких.

Уже сегодня зрителей ждет знакомство с первой героиней. С помощью экспертов всего через 7 дней она постарается полностью изменить свою жизнь. Удастся ли это ей? Смотрите в эфире.

1 выпуск шоу «Счастливы за семь дней» смотрите 06.02.2022 в 18:40 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.