Счастливы за семь дней 1 выпуск. Как изменилась героиня. Фото до и после

Счастливы за семь дней 1 выпуск. Как изменилась героиня. Фото до и после

6 февраля на СТБ состоялась долгожданная премьера мейковер-шоу «Счастливы за семь дней». Проект грандиозных перевоплощений помог 36-летней Ольге из Киевской области всего за 7 дней кардинально изменить свою жизнь.

Героиней премьерного выпуска Счастливы за семь дней стала 36-летняя Ольга, которая уже давно потеряла веру в себя. Участница проекта 17 лет в браке и вместе с супругом воспитывает двух дочерей. Когда-то их семью можно было назвать счастливой, но все кардинально изменилось. Супруг изменил девушке с воспитательницей детского сада, который посещала их младшая дочь. После того как Оля узнала горькую правду, она сломалась внутренне и совсем перестала себе нравиться. Кроме того, девушка перестала верить супругу, хоть и простила его.

Надежда Матвеева отправилась в дом Ольги, что познакомиться с ее семьей ближе, а также забрать ее на проект. После этого героиня встретилась со всеми тремя экспертами. Девушка призналась, что хочет измениться, потому что не нравится себе. Ее беспокоил лишний вес и чувства после измены супруга.

На следующий день Марина Боржемская пригласила Ольгу на прогулку, и они обсудили вопрос повышения самооценки. Эксперт посоветовала героине чаще общаться с другими людьми, в том числе мужчинами, и даже позволять себе небольшой флирт. Чтобы воплотить это в жизнь, Марина подготовила Ольге сюрприз — танцевальную тренировку на улице. Девушка прекрасно справилась с этим, и у нее впервые за долгое время появился блеск в глазах. Затем героиню ждала работа с психологом Андреем Жельветро. Он предложил ей пройти по главным этапам жизни с помощью клубка. Первым пунктом было детство Ольги. Оказалось, что ее родители давно развелись, и это влияет на нее и сейчас. А также это вредит и дочерям героини, ведь она накладывает на них свой отпечаток. Андрей показал Ольге, насколько важно ей вернуть свою женственность и попрощаться с прошлым. И девушка начала свой путь к этому.

Супруг Ольги отметил, что хочет сохранить семью, и был готов подтвердить это тестом на полиграфе. Ольга смотрела его ответы в компании Надежды Матвеевой. Девушке предстояло выплеснуть негативные эмоции путем разбивания тарелок. Детектор показал, что Виталий сожалел о женитьбе на Ольге и изменил ей из-за того, что она перестала его привлекать как женщина. У героини это вызвало сильные эмоции и слезы. Но в то же время полиграф подтвердил, что мужчина хочет остаться в семье и даже готов отдать за жену жизнь. После горькой правды Надежда предложила Ольге реставрировать одну из тарелок и украсить ее золотом. Это стало символом того, что все в жизни можно исправить и трещины — это наш опыт.

Надежда также познакомила Ольгу с парой, которая пережила измену в супружеской жизни и осталась вместе. Ею оказались… Ольга Сумская и Виталий Борисюк. Они поделились с героиней, что пережили подобную ситуацию и даже хотели развестись, но все-таки не стали этого делать. Звездная пара посоветовала героине сохранить брак и вернуть романтику в отношения, а также не обращать внимания на мнение окружающих.

Также Ольгу ждало внешнее перевоплощение. Она отправилась к косметологу и на шопинг.

Финал программы проходил в родном городе Ольги — Фастове. Там собрались все ее друзья и родные. Появление Ольги вызвало настоящий фурор и слезы счастья! А супруг подготовил для нее видеообращение, в котором публично извинился перед женой за измену и сказал, что хочет сохранить семью.

Не пропустите выпуски мейковера «Счастливы за семь дней по воскресеньям в 18:40 на СТБ!