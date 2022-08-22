Актор серіалу «Молода» Дмитро Архіпов пішов добровольцем у ЗСУ

22 августа 2022 11:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Актор серіалу «Молода» Дмитро Архіпов пішов добровольцем у ЗСУ
Актор серіалу «Молода» Дмитро Архіпов
Пресслужба Нового каналу

Навесні Новий канал мав показати серіал «Молода». Та 24 лютого все змінилося. Через повномасштабне вторгнення росіян прем’єру відклали – знятий до війни серіал покажуть восени.

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Головний актор серіалу «Молода» Дмитро Архіпов з перших днів не залишив рідні Бровари, до яких підступав ворог. Він усіляко допомагав армії, а потім і сам вступив до її лав.

Українські військові – всі як на підбір. Зазвичай це люди, які здобули вищу освіту, знають чи вчать іноземні мови, мають активну громадянську позицію. Серед наших воїнів є доктори наук, відомі музиканти, режисери та актори. Дмитро Архіпов вже кілька місяців як один із них.

Коли орки відійшли від Київської області, то моє волонтерство зупинилося, бо люди потроху перестали надсилати запити, а сидіти, склавши руки, я не міг. Особливо коли бачив усі ці новини, – розповідає він. – Тож на день народження пішов у військкомат, сказав: «Ось я! Якщо є потреба в мені – беріть». Через місяць подзвонили, і я поїхав в «учєбку». Насправді армія – це величезний механізм з безліччю різних ланок, таких як, наприклад, забезпечення або документообіг та ін. Мені довелося бачити, як люди «воюють» з великою кількістю наказів та інструкцій, які треба правильно написати, заповнити, виконати, щоб якісь речі почали працювати.

Актор серіалу «Молода» Дмитро Архіпов / Пресслужба Нового каналу

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Дмитро став мобілізованим добровольцем і за кілька місяців служби дуже змінився внутрішньо.

Якось мені випало велике щастя потрапити на пару днів додому, і я розчарувався від того, що й піци вже не так хотілось, і улюблений «Київський» торт «не ліз». А от обійми, навпаки, стали ще ціннішими, – зізнається він. – Мені пощастило потрапити на випускний театральний показ в мою альма-матер «Ukrainian film school», і за один день я наобіймався стільки, скільки не робив три місяці. І це було так тепло. На службі сумую за нормальним, теплим, спокійним спілкуванням без думок про те, що буде завтра. Дуже сумую за рідними, друзями і своєю похресницею. Та водночас це й підтримує – знання того, що десь тебе чекають, щоб міцно обійняти.

Актор серіалу «Молода» Дмитро Архіпов / Пресслужба Нового каналу

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новини війна особисте життя зірок Новий канал ЗСУ Дмитро Архіпов Молода Серіал Молода

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