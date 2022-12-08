Аферисти в сітях 7 сезон 12 випуск від 03.12.2022 дивитися онлайн

8 декабря 2022 20:26 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Аферисти в сітях 7 сезон 12 випуск від 03.12.2022 дивитися онлайн
Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)
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3 грудня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск 7 сезону проєкту Аферисти в сітях 2022. 12 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон від 03.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 12 випуску проєкту Аферисти в сітях 7 сезон: за допомогою в проєкт Аферисти в сітях 7 сезон звернувся ошуканий покупець, якій продали збільшувач грудей. Не отримавши жодного ефекту після використання пристрою, дівчина вирішила шукати справедливості. Олена-Крістіна Лебідь зателефонує шахраю, щоб зробити оптове замовлення на чудо-пристрій. На що готовий аферист, щоб заробити більше на жертві?

Перевірка на вірність у 12 випуску Аферисти в сітях 7 сезон покаже, що б'юті-блогерка Вікторія любить у своєму хлопці Романові – його самого чи його гроші та комфорт. Дивіться онлайн проєкт Аферисти в сітях 7 сезон 12 випуск від 03.12.2022.

12 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Аферисти в сітях дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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