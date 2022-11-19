Аферисти в сітях 7 сезон 10 випуск від 12.11.2022 дивитися онлайн
12 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск 7 сезону проєкту Аферисти в сітях 2022. 10 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон від 12.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У другому розслідуванні ведуча Аферисти в сітях 2022 випуск 10 зустрінеться з Тетяною Солнцевою – шахрайкою, яку нічому не навчило розслідування Нового каналу два роки тому. Тетяна продовжує дурити молодих жінок, які мріють знайти чоловіка. Що саме пропонує коуч на своїх онлайн-сесіях? Дивіться онлайн проєкт Аферисти в сітях 7 сезон 10 випуск від 12.11.2022.
10 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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