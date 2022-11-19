Аферисти в сітях 7 сезон 10 випуск від 12.11.2022 дивитися онлайн

19 ноября 2022 16:40 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Аферисти в сітях 7 сезон 10 випуск від 12.11.2022 дивитися онлайн
Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 12.11.2022)
Пресслужба Нового каналу

12 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск 7 сезону проєкту Аферисти в сітях 2022. 10 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон від 12.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 10 випуску проєкту Аферисти в сітях 7 сезон: спочатку Олена-Крістіна Лебідь поспілкується телефоном із шахраями, які розсилають повідомлення про те, що ви виграли автомобіль. Після цього аферисти просять перерахувати гроші на картку нібито для сплати податку за машину. Після цього вони обіцяють привезти приз під будинок.

У другому розслідуванні ведуча Аферисти в сітях 2022 випуск 10 зустрінеться з Тетяною Солнцевою – шахрайкою, яку нічому не навчило розслідування Нового каналу два роки тому. Тетяна продовжує дурити молодих жінок, які мріють знайти чоловіка. Що саме пропонує коуч на своїх онлайн-сесіях? Дивіться онлайн проєкт Аферисти в сітях 7 сезон 10 випуск від 12.11.2022.

10 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Аферисти в сітях дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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