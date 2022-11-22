Аферисти в сітях 7 сезон 11 випуск від 19.11.2022 дивитися онлайн

22 ноября 2022 19:02 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Аферисти в сітях 7 сезон 11 випуск від 19.11.2022 дивитися онлайн
Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 19.11.2022)
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19 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск 7 сезону проєкту Аферисти в сітях 2022. 11 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон від 19.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться в 11 випуску проєкту Аферисти в сітях 7 сезон: покупки онлайн – це зручно, але не завжди безпечно. У 11 випуску Аферисти в сітях 2022 команда Нового каналу покаже, як тебе можуть обдурити при покупці телефону. Олена-Крістіна Лебідь замовила новий смартфон, але замість сучасного гаджета їй надіслали зовсім інший телефон, старий та неактуальний! Що буде, коли ведуча подзвонить продавцю? Ви здивуєтесь!

Перевірка на вірність в 11 випуску Аферисти в сітях 7 сезон пройде на борту літака. Молодий бармен Олександр хоче хорошу роботу, а його дівчина хоче перевірити, чи не зраджує її коханий. Чи не розчарується вона? Дивіться онлайн проєкт Аферисти в сітях 7 сезон 11 випуск від 19.11.2022.

11 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Аферисти в сітях дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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