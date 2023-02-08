Сергій Притула розповів про свій побут під час війни

8 февраля 2023 11:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Сергій Притула розповів про свій побут під час війни
Ведучий Сергій Притула
Пресслужба Нового каналу

Засновник Благодійного фонду та ведучий Сергій Притула розповів, яку хатню роботу навчився робити, поки дружина з дітьми перебувають у безпечному місці.

Читайте такожВесняний сезон-2023 на СТБ: дати прем'єр телешоу, реаліті, серіалів
Багато українських сімей зараз, на жаль, розділилися. Війна змусила дружин із дітьми поїхати у більш безпечні міста України чи за кордон, а чоловіки або воюють на фронті, або залишилися підтримувати економіку. Є ще волонтери. Один з головних, засновник Благодійного фонду та ведучий проєктів Нового каналу Сергій Притула, теж залишився сам на господарстві.

Ви не уявляєте, як я «прокачався» у питаннях побуту за час війни. Думаю, мене можуть висміювати, бо речі, про які я зараз говоритиму, для когось просто буденність. І це може здаватися дивним, що я щось таке не вмію робити, – усміхається Сергій Притула. – Отже, я був змушений опанувати мистецтво самостійно користуватися пральною машиною. З пралкою тепер у мене все ок, а сушку поки що вмикати не наважуюсь. Просто розвішую речі. Наступне: вдома на стіні є невеличкі дверцята, які відчиняєш і маєш доступ до багатьох рубильників. Влітку, коли була нестерпна спека, в мене не працювала система кондиціонування. І я був приречений… Якось, коли Катя (дружина Сергія Притули. – Прим. ред.) подзвонила, вирішив зізнатися, що в нас така проблема вдома, і я страждаю. За її вказівками знайшов спеціальний датчик, показав їй по відеозв’язку. Потім вона сказала ввімкнути один з тих рубильників. Я його «тиць», і все запрацювало. Тепер знаю, що клацнути, щоб усе працювало.

Ведучий Сергій Притула / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожНазар Задніпровський розповів про своїх дітей-школярів та процес їхньої освіти
Щодо їжі, то Сергій Притула зізнався, що майже не готує вдома.

Їм у Фонді, – розповів волонтер в інтерв’ю Маші Єфросиніній. – Є підприємці, які підтримують нас та привозять їжу. Якщо я вдома, а світла немає, то скажу так: гречка і котлета не такі вже й холодні, якщо ти хочеш їсти. Котлетою тою або зі мною діляться добрі люди, або заїжджаю в кулінарію й купую усе готове (усміхається).

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Сергій Притула

Матеріали на тему

Дмитро Архіпов розповів, що йому сниться під час служби в ЗСУ
Новини

Дмитро Архіпов розповів, що йому сниться під час служби в ЗСУ
Олена-Крістіна Лебідь розкрила подробиці афери з доставкою покупок Укрпоштою
Новини

Олена-Крістіна Лебідь розкрила подробиці афери з доставкою покупок Укрпоштою
Даша Астаф’єва розповіла, як її домашні улюбленці змінилися за час повномасштабної війни
Новини

Даша Астаф’єва розповіла, як її домашні улюбленці змінилися за час повномасштабної війни
Майже одружені: дивитися 2 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)
Серіали

Майже одружені: дивитися 2 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Sony розкрила список і показала, які безкоштовні 4 гри передплатники PS Plus отримають у лютому

Sony розкрила список і показала, які безкоштовні 4 гри передплатники PS Plus отримають у лютому
Дехто подумав, що це історії про нас з Тетяною: Ахтем Сеітаблаєв розповів про проєкт «Багато війни. Багато любові»

Дехто подумав, що це історії про нас з Тетяною: Ахтем Сеітаблаєв розповів про проєкт «Багато війни. Багато любові»
МастерШеф. Професіонали-4: що чекає на глядачів у першому епізоді?

МастерШеф. Професіонали-4: що чекає на глядачів у першому епізоді?
«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»

«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»

Популярне відео

«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»

«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»
В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації

В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації
Майже одружені: дивитися 2 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)

Майже одружені: дивитися 2 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)
Як ти?: дивитися 27 випуск онлайн (ефір від 28.01.2023)

Як ти?: дивитися 27 випуск онлайн (ефір від 28.01.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK