Сергій Притула зробив гучну заяву про своє ТБ-майбутнє

Відомий волонтер, засновник Благодійного Фонду і ведучий проєктів Нового каналу Сергій Притула дав найвідвертіше інтерв’ю за час повномасштабної війни.

Ведучий Сергій Притула – знову на інтерв’ю в Маші Єфросиніної! Цього разу – в рамках її оновленого YouTube-проєкту «Екзамен. Нова реальність‎». У відвертій розмові старі друзі обговорили його професійну та волонтерську діяльність, зокрема скандали навколо використання Фондом благодійних донатів і хейт у соцмережах.

Під час інтерв’ю Сергій Притула також розповів про особисте життя й серед іншого про те, як війна вплинула на його стосунки з дружиною. Також він згадав своє телевізійне минуле.

У царині, де я працював 17 років, перебування перед камерою заточене на те, щоб викликати в людей позитивну емоцію, усмішку, сміх, регіт, змусити аплодувати, вигукувати: «От, блін, молодець!» А для цього ти повинен мати всередині себе щось, що генерує такий посил. Маєш заходити в кадр на абсолютному позитиві, причому байдуже, що відбувається у твоєму житті. І в мене дуже прокачані ці скіли. Коли я виходив на знімальний майданчик чи на сцену, ніхто ніколи не знав, з чийого похорону я приїхав або які в мене клопоти в сімейному житті. Сама знаєш, що таке зйомки великих проєктів типу «‎Хто зверху?» (Новий канал). Це 150 людей знімальної групи, 200 акторів масових сцен, 12 годин зйомок… І тут ти раптом виходиш і говориш: «Ах і ох, у мене, знаєте, проблеми, я не готовий зараз працювати». Ідіотизм чистої води. Тому це моя сильна сторона – повна атрофація індивідуального нерву в робочому полі, – говорить Притула.

Маша Єфросиніна та Сергій Притула / Пресслужба Нового каналу

Чи повернеться Сергій Притула на телебачення? Рішення, як виявилося, вже прийняте. І воно однозначне – вперше за час повномасштабної війни.

Насправді я дуже вдячний долі й людям, які на певних етапах життя ставали моїми чи то провідниками, чи то партнерами на шляху до вершин у креативній індустрії, зокрема на ТБ. І я з великою радістю прожив 17 років кар’єри телеведучого. У попередніх інтерв’ю на запитання про моє майбутнє на ТБ відповідав: «‎Давайте почекаємо, поки закінчиться війна, а потім вже прийму рішення». Але сьогодні, спираючись на деякі речі, що відбулися за останніх кілька тижнів, можу тобі з упевненістю сказати, що повернення до розважального телебачення не буде ніколи, – поділився Сергій.

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