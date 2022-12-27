120 000 грн для дітей, що постраждали від війни! Як пройшов передріздвяний благодійний концерт «МУЗИКА ВІЙНИ»
22 грудня у новому київському закладі Boho Yosai відбувся великий благодійний івент - концерт «МУЗИКА ВІЙНИ»” від порталу «МУЗВАР».
У публічній банці, до якої кожен охочий міг докластись гривнею через донат, було зібрано 120 000 грн. Цієї суми вистачить на купівлю необхідного терміналу Starlink з абонплатою та зарядну станцію EcoFlow.
Благодійний концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» об’єднав на одній сцені як представників молодого покоління українських артистів, так і справжніх мастодонтів шоубізнесу. Впродовж концерту звучали хіти сьогодення, які не виходять з музичних YouTube-трендів та хіт-парадів різноманітних стрімінгів, підтримуючи щодня бойовий дух наших воїнів та надихаючи кожного українця. Присутні насолоджувались хітами, які заспівали ROOXOLANA, ALEKSEEV, MOЗGI, DEMCHUK, Олег Машуковський, Michelle Andrade, Lesan, Varash, Svitonia та найменша учасниця події - Софія Нерсесян. Головною родзинкою концерту став вихід на сцену легенди української естради. Під гучні оплески 200 глядачів на сцену концерту «МУЗИКА ВІЙНИ» вийшов Іво Бобул. Пісні «Липи цвітуть», «Осінній сад», «Розмова з тобою» зала співала в унісон з артистом і ще довго не хотіла відпускати пана Іво зі сцени! Народна любов в дії!
Партнери заходу допомогли зробити атмосферу події справді теплою та неймовірно душевною. Головний партнер благодійного концерту «МУЗИКА ВІЙНИ» BMED (представник брендів iS CLINICAL, HYDRAFACIAL, CIRCADIA в Україні) окрім подарунків для всіх зірок події та розіграшу б’юті-боксу на сцені, зробив найбільший благодійний внесок для досягнення поставленої мети збору.
Для нашої компанії важливо бути партнерами подій, що несуть користь креативної індустрії та навіть маленькими справами долучаються до спільної перемоги українців, - коментує представник BMED Вікторія Клюєва (керівник департаменту апаратної косметології), - Наша щоденна робота - робити українців у цей надскладний час хоч трішки щасливішими та красивішими. Дякуємо, МУЗВАР та Boho Yosai за такі івенти.
Ми з перших днів повномасштабного вторгнення підтримуємо благодійні заходи, які спрямованні на допомогу ЗСУ, вимушеним переселенцям та звичайно, там де це можливо, долучаємось до зборів коштів дітям, що постраждали від російської агресії, - коментує представник ТД «Вина Світу» Ірина Резнік.
Ведучою вечора була яскрава та харизматична Міла Єрємєєва. Вона задала тонус події та не залишила без уваги жодного гостя. Її жарти щоразу були влучними, а спів з усіма гостями «Ой у лузі червона калина» зібрав хвилю оплесків.
Днями на сторінках «МУЗВАР» та ресторану Boho Yosai у соцмережах буде представлено звіт закупівлі та передачі обладнання школі-інтернату І-ІІ ступенів #21. Проте портал «МУЗВАР» та ресторан Boho Yosai планують продовжувати добру ініціативу з підтримки нової української музики та організації благодійних івентів вже у новому форматі.