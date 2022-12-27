120 000 грн для дітей, що постраждали від війни! Як пройшов передріздвяний благодійний концерт «МУЗИКА ВІЙНИ»

22 грудня у новому київському закладі Boho Yosai відбувся великий благодійний івент - концерт «МУЗИКА ВІЙНИ»” від порталу «МУЗВАР».

Спільно з Благодійним фондом «ЕСФІРЬ» було вирішено допомогти Святому Миколаю підготувати подарунки для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, переміщених із м. Торецьк, Бахмутського району, Донецької області, які знаходяться в школі-інтернаті І-ІІ ступенів #21 Оболонського району м. Києва. Запит у цих дітей з особливими потребами максимально актуальний та зрозумілий - доступ до інформації, можливість безперебійного навчання та розвитку. Але головне - ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЖЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА УМОВ ЖИТТЯ, У ЗВ'ЯЗКУ З ЇХНІМИ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. В умовах війни цьому може максимально допомогти термінал Starlink та зарядна станція EcoFlow. Для цього волонтерами «Тилові Хом’яки», медіапартнером події «5 канал» та українськими артистами, було надано лоти для розіграшу. До ініціативи долучився також і мер Києва - Віталій Кличко, який через БФ «ЕСФІРЬ» надав боксерські рукавиці з власним підписом як майбутній лот.

Як пройшов передріздвяний благодійний концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» / Пресслужба

У публічній банці, до якої кожен охочий міг докластись гривнею через донат, було зібрано 120 000 грн. Цієї суми вистачить на купівлю необхідного терміналу Starlink з абонплатою та зарядну станцію EcoFlow.

Як пройшов передріздвяний благодійний концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» / Пресслужба

Благодійний концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» об’єднав на одній сцені як представників молодого покоління українських артистів, так і справжніх мастодонтів шоубізнесу. Впродовж концерту звучали хіти сьогодення, які не виходять з музичних YouTube-трендів та хіт-парадів різноманітних стрімінгів, підтримуючи щодня бойовий дух наших воїнів та надихаючи кожного українця. Присутні насолоджувались хітами, які заспівали ROOXOLANA, ALEKSEEV, MOЗGI, DEMCHUK, Олег Машуковський, Michelle Andrade, Lesan, Varash, Svitonia та найменша учасниця події - Софія Нерсесян. Головною родзинкою концерту став вихід на сцену легенди української естради. Під гучні оплески 200 глядачів на сцену концерту «МУЗИКА ВІЙНИ» вийшов Іво Бобул. Пісні «Липи цвітуть», «Осінній сад», «Розмова з тобою» зала співала в унісон з артистом і ще довго не хотіла відпускати пана Іво зі сцени! Народна любов в дії!

Як пройшов передріздвяний благодійний концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» / Пресслужба

Партнери заходу допомогли зробити атмосферу події справді теплою та неймовірно душевною. Головний партнер благодійного концерту «МУЗИКА ВІЙНИ» BMED (представник брендів iS CLINICAL, HYDRAFACIAL, CIRCADIA в Україні) окрім подарунків для всіх зірок події та розіграшу б’юті-боксу на сцені, зробив найбільший благодійний внесок для досягнення поставленої мети збору.

Для нашої компанії важливо бути партнерами подій, що несуть користь креативної індустрії та навіть маленькими справами долучаються до спільної перемоги українців, - коментує представник BMED Вікторія Клюєва (керівник департаменту апаратної косметології), - Наша щоденна робота - робити українців у цей надскладний час хоч трішки щасливішими та красивішими. Дякуємо, МУЗВАР та Boho Yosai за такі івенти.

Міцний партнер події - торговий дім «ВИНА СВІТУ» - організував welcome drink та зробив приємні подарунки артистам.

Ми з перших днів повномасштабного вторгнення підтримуємо благодійні заходи, які спрямованні на допомогу ЗСУ, вимушеним переселенцям та звичайно, там де це можливо, долучаємось до зборів коштів дітям, що постраждали від російської агресії, - коментує представник ТД «Вина Світу» Ірина Резнік.

Як пройшов передріздвяний благодійний концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» / Пресслужба

Ведучою вечора була яскрава та харизматична Міла Єрємєєва. Вона задала тонус події та не залишила без уваги жодного гостя. Її жарти щоразу були влучними, а спів з усіма гостями «Ой у лузі червона калина» зібрав хвилю оплесків.

Наприкінці події було озвучено прекрасну новину - портал «МУЗВАР» вирішив розширювати свою географію мовлення та запустив повноцінний діджитал проєкт - телевізійний канал МУЗВАР, що вже до Нового року буде мовити на території України, Польщі та країнах Балтії.

Як пройшов передріздвяний благодійний концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» / Пресслужба

Днями на сторінках «МУЗВАР» та ресторану Boho Yosai у соцмережах буде представлено звіт закупівлі та передачі обладнання школі-інтернату І-ІІ ступенів #21. Проте портал «МУЗВАР» та ресторан Boho Yosai планують продовжувати добру ініціативу з підтримки нової української музики та організації благодійних івентів вже у новому форматі.

Як пройшов передріздвяний благодійний концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» / Пресслужба