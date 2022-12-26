Олена-Крістіна Лебідь розкрила складну аферу з багатьма ходами

26 декабря 2022 11:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олена-Крістіна Лебідь розкрила складну аферу з багатьма ходами
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Ведуча проекту «Аферисти в сітях», що показував Новий канал, Олена-Крістіна Лебідь у деталях розібрала заплутану шахрайську схему, яка зав’язана на дорогому смартфоні.

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Багато українців надають перевагу інтернет-шопінгу. Купують онлайн навіть дорогу техніку. Нагадаємо, що це небезпечно, оскільки в цій галузі часто працюю аферисти. Ведуча проекту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь розповіла одну з сучасних шахрайських схем, яка містить багато ходів. Запам’ятовуйте деталі, аби не втратити свої гроші!

1. Людина через інтернет замовляє дорогий смартфон. Він приходить на пошту у коробці з заводським пакуванням. За правилами пошти, таку коробку не можна відкрити й оглянути, поки не заплатите повну суму, зазначену в накладній. Відповідно, покупцю нічого не залишається, окрім як заплатити гроші. Для прикладу, Олена-Крістіна Лебідь в розкритті афери замовила IPhone 11 за 16 тисяч гривень.

2. Розпакувавши коробку, жертва розуміє, що там не дорогий телефон, а дешевий смартфон, вартістю близько двох тисяч. Та це ще не кінець афери!

3. Жертва телефонує продавцю, аби поскаржитись, а той відповідає, що це, напевно, переплутали працівники під час пакування. Пропонує повернути кошти на картку, а цей телефон відправити назад. Жертва погоджується та скидає аферисту номер картки. Той, у свою чергу, повідомляє, що телефон забере їхній кур’єр, який їздить містом.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

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4. Аферист надсилає на Viber фото чека з поповненням через Ibox. Нібито він перевів на картку покупця потрібну суму. Вслід за повідомленням – дзвінок. На зв’язку – жінка, представляється працівницею служби підтримки клієнтів компанії Ibox та просить пройти верифікацію клієнта в голосовому меню. Під час верифікації випитує ПІБ та всі дані картки: термін дії та CV2-код.

5. Якщо жертва називає всі дані правильно, то в афериста є все необхідне, аби зробити покупку онлайн з її рахунку. Бо, як ви вже зрозуміли, служба підтримки клієнтів Ibox теж підставна. Відповідно, людина втрачає не лише гроші за нібито новий смартфон, а й іншу суму, яку шахраям вдається зняти з її картки.

Бережіть себе та не потрапляйте в сіті аферистів!

Нагадаємо, 

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