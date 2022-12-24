Холостяк 12 сезон 9 випуск: хто покинув реаліті 23.12.2022

23 грудня на телеканалі СТБ в ефір вийшов 9 випуск романтичного проєкту Холостяк 12 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 12 сезон у 9 випуску від 23.12.2022 – читайте на нашому сайті TV.UA.

На проєкті Холостяк 12 сезон відбулася неділя самоврядування. Дівчата самі вирішували, хто з них піде на групове побачення, а хто – на індивідуальні. Не обійшлося і без скандалів. Саша Мудра спровокувала конфлікт на порожньому місці, ще й звинуватила ні в чому не винну Сашу Погорєлову. В свою чергу Погорєлова розповіла про все Алексу.

На Церемонії троянд Холостяк в останній раз пробачив Сашу Мудру, сказавши їй, що він не розуміє, де вона справжня. Адже у будинку з дівчатами вона одна, а на побаченнях з ним – інша.

Попрощатися на 9-му тижні Алекс вирішив з Вікторією. Холостяк відмітив, що їх відносини з Вікою перестали розвиватися, між ними зникла будь яка пристрасть.

Вікторія