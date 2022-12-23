Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022 дивитися онлайн

23 декабря 2022 18:50 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022 дивитися онлайн
Холостяк 12 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.12.2022)
Пресслужба каналу СТБ

23 грудня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск 12 сезону проєкту Холостяк. 9 випуск шоу Холостяк 12 сезон від 23.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску проєкту Холостяк 12 сезон: Холостяк та учасниці повертаються до Києва. Новий тиждень на проєкті присвячений самоврядуванню. Тепер вирішуватимуть, якими будуть побачення, самі дівчата. Однак нагода поспілкуватися особисто з Алексом випаде не всім. Кому належатимуть три індивідуальні побачення, мають вирішити між собою суперниці. Та хто ж захоче віддавати можливість побути наодинці з Холостяком іншій? Яким чином учасниці розподілять час з бажаним чоловіком? Якими будуть побачення мрії кожної дівчини? Та невже Алекс наб'є парне татуювання з однією із претенденток на своє серце? Чи дійсно найсором’язливіша учасниця сезону наважиться на побачення в одній білизні? Та що знов утне Саша Мудра? Дивіться онлайн реаліті Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022.

9 випуск проєкту Холостяк 12 сезон дивіться 1 січня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі матеріали та випуски проєкту Холостяк – онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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