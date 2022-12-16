Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022 дивитися онлайн
16 грудня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск 12 сезону проєкту Холостяк. 8 випуск шоу Холостяк 12 сезон від 16.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Ще одне активне побачення – групове. Трьом дівчатам та Алексу доведеться впоратися із завданнями, і якщо результат буде успішним, на учасниць чекає дуже цінний подарунок. Яким він буде?
Окрім цього, новий тиждень на проєкті стане випробуванням для двох подруг. Чому дружба дівчат, які найбільше ладнали, опиниться під сумнівом? Дивіться онлайн реаліті Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022.
8 випуск проєкту Холостяк 12 сезон дивіться 25 грудня онлайн на нашому сайті TV.UA.
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