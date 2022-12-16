Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022 дивитися онлайн

16 грудня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск 12 сезону проєкту Холостяк. 8 випуск шоу Холостяк 12 сезон від 16.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 8 випуску проєкту Холостяк 12 сезон : Алекс Топольський та учасниці повертаються в Україну, а саме – в засніжені Карпати. Серед гір та невимовної краси відбудуться наступні побачення сезону. Тиждень почнеться з зустрічі Алекса з дівчиною, з якою останнім часом спілкування складається складніше, ніж з іншими. Аби зрозуміти, чи є та сама «хімія» та почуття, у пари буде цілий день. Проте проведуть вони його не самі, а в компанії… чарівних песиків хаскі. У Холостяка та його супутниці з’явиться унікальний шанс – покататися на санях в упряжці з чотирилапими. Проте у процесі станеться несподіваний інцидент, який вплине на хід подій…

Ще одне активне побачення – групове. Трьом дівчатам та Алексу доведеться впоратися із завданнями, і якщо результат буде успішним, на учасниць чекає дуже цінний подарунок. Яким він буде?

Окрім цього, новий тиждень на проєкті стане випробуванням для двох подруг. Чому дружба дівчат, які найбільше ладнали, опиниться під сумнівом? Дивіться онлайн реаліті Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022.

8 випуск проєкту Холостяк 12 сезон дивіться 25 грудня онлайн на нашому сайті TV.UA.

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