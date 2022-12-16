Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022 дивитися онлайн

16 декабря 2022 17:10 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022 дивитися онлайн
Холостяк 12 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.12.2022)
Пресслужба каналу СТБ

16 грудня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск 12 сезону проєкту Холостяк. 8 випуск шоу Холостяк 12 сезон від 16.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожLe Маршрутка 3 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 05.12.2022)
Дивіться у 8 випуску проєкту Холостяк 12 сезон: Алекс Топольський та учасниці повертаються в Україну, а саме – в засніжені Карпати. Серед гір та невимовної краси відбудуться наступні побачення сезону. Тиждень почнеться з зустрічі Алекса з дівчиною, з якою останнім часом спілкування складається складніше, ніж з іншими. Аби зрозуміти, чи є та сама «хімія» та почуття, у пари буде цілий день. Проте проведуть вони його не самі, а в компанії… чарівних песиків хаскі. У Холостяка та його супутниці з’явиться унікальний шанс – покататися на санях в упряжці з чотирилапими. Проте у процесі станеться несподіваний інцидент, який вплине на хід подій…

Ще одне активне побачення – групове. Трьом дівчатам та Алексу доведеться впоратися із завданнями, і якщо результат буде успішним, на учасниць чекає дуже цінний подарунок. Яким він буде?

Окрім цього, новий тиждень на проєкті стане випробуванням для двох подруг. Чому дружба дівчат, які найбільше ладнали, опиниться під сумнівом? Дивіться онлайн реаліті Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022.

8 випуск проєкту Холостяк 12 сезон дивіться 25 грудня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі матеріали та випуски проєкту Холостяк – онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ Холостяк телешоу телешоу онлайн Холостяк 12 сезон телешоу 2022 відео Алекс Топольський реаліті

Матеріали на тему

На ножах 2022: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 10.12.2022)
Телешоу

На ножах 2022: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 10.12.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 10.12.2022)
Телешоу

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 10.12.2022)
Бюджетні, але класні подарунки на День святого Миколая
Свята

Бюджетні, але класні подарунки на День святого Миколая
Закінчилась готівка під час тривалого блекауту: що робити
Корисні поради

Закінчилась готівка під час тривалого блекауту: що робити
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.12.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.12.2022)
На ножах 2022: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)

На ножах 2022: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)
Соломія Вітвіцька з’їздила до Лиману, Ізюму і Краматорська, зустрілася з мешканцями та підтримала захисниць на передовій

Соломія Вітвіцька з’їздила до Лиману, Ізюму і Краматорська, зустрілася з мешканцями та підтримала захисниць на передовій
Як зігрітися, якщо вдома вимкнули опалення

Як зігрітися, якщо вдома вимкнули опалення

Популярне відео

Холостяк 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.12.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.12.2022)
На ножах 2022: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)

На ножах 2022: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)
ДНК. Свої: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 04.12.2022)

ДНК. Свої: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 04.12.2022)
Холостяк 12 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.12.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.12.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK